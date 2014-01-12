Матч завершен
Лилль
Лилль
1:2
Матч завершен
Реймс
Реймс
Лига 1, 20 тур

Лига 1,

20 тур

Франция
12 янв. 2014, 22:59 МСК
12.01.2014, 22:59 МСК
воскресенье
Составы