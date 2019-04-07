Реймс - Лилль: 07 апреля 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Реймс
Реймс
Уден 78
1:1

Реймс - Лилль: 07 апреля 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Лилль
Лилль
Фонте 55
Лига 1, 31 тур

Лига 1,

31 тур

Франция
7 апр. 2019, 16:00 МСК
7.04.2019, 16:00 МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Составы

Реймс
мин
16
Менди
Эдуар Менди
90
21
Баба
Абдул Рахман Баба
90
2
Энгелс
Бьорн Энгелс
90
5
Абдельхамид
Юнис Абдельхамид
90
4
Ромао
Алексис Ромао
90
7
Шавалерен
Хавьер Шавалерен
90
32
Фоке
Томас Фоке
90
24
Кафаро
Матье Кафаро
90
20
Дингом
Тристан Дингом
90
17
Зенели
Арбер Зенели
90
33
Диа
Булайе Диа
90
Запасные
30
Леметр
Николя Леметр
-
6
Дисаси
Аксель Дисаси
-
8
Мартен
Марвин Мартен
-
25
Думбия
Мусса Думбия
-
10
Сук
Хён-Джун Сук
-
12
Чаваррия
Пабло Чаваррия
-
18
Уден
Реми Уден
78'
-
Лилль
мин
16
Мэйньян
Майк Мэйньян
90
6
Фонте
Жозе Фонте
55'
55'
90
5
Сумаоро
Адама Сумаоро
90
3
Коне
Юссуф Коне
90
17
Челик
Зеки Челик
90
14
Бамба
Жонатан Бамба
90
12
Иконе
Нанитамо Иконе
90
23
Мендес
Тиаго Мендес
90
20
Майя
Тиаго Майя
90
9
Реми
Лоик Реми
90
19
Пепе
Николя Пепе
90
Запасные
1
Якубек
Адам Якубек
-
26
Пье
Жереми Пье
-
4
Габриэль
Габриэль
-
24
Сумаре
Бубакари Сумаре
-
10
Фонте
Руи Фонте
-
11
Араухо
Луис Араухо
-
7
Леау
Рафаэль Леау
-

События

Матч окончен 1:1
ГОЛ! 1:1
Реми Уден
78'
55'
ГОЛ! 0:1
Жозе Фонте
Желтая карточка
Абдул Рахман Баба
43'
Желтая карточка
Алексис Ромао
39'
29'
Желтая карточка
Тиаго Майя
23'
Желтая карточка
Адама Сумаоро

Прошлые матчи

17.01.2021 17 янв. 2021 вс 19:00
Лилль
2 : 1
Реймс
17.01.2021 17 янв. 2021 вс 19:00
Лилль
2
Реймс
1
30.08.2020 30 авг. 2020 вс 14:00
Реймс
0 : 1
Лилль
30.08.2020 30 авг. 2020 вс 14:00
Реймс
0
Лилль
1
01.09.2019 01 сент. 2019 вс 16:00
Реймс
2 : 0
Лилль
01.09.2019 01 сент. 2019 вс 16:00
Реймс
2
Лилль
0
07.04.2019 07 апр. 2019 вс 16:00
Реймс
1 : 1
Лилль
07.04.2019 07 апр. 2019 вс 16:00
Реймс
1
Лилль
1
09.12.2018 09 дек. 2018 вс 19:00
Лилль
1 : 1
Реймс
09.12.2018 09 дек. 2018 вс 19:00
Лилль
1
Реймс
1
05.03.2016 05 марта 2016 сб 22:00
Лилль
2 : 0
Реймс
05.03.2016 05 марта 2016 сб 22:00
Лилль
2
Реймс
0
25.09.2015 25 сент. 2015 пт 21:30
Реймс
1 : 0
Лилль
25.09.2015 25 сент. 2015 пт 21:30
Реймс
1
Лилль
0
04.04.2015 04 апр. 2015 сб 21:00
Лилль
3 : 1
Реймс
04.04.2015 04 апр. 2015 сб 21:00
Лилль
3
Реймс
1
09.11.2014 09 нояб. 2014 вс 19:00
Реймс
2 : 0
Лилль
09.11.2014 09 нояб. 2014 вс 19:00
Реймс
2
Лилль
0
12.01.2014 12 янв. 2014 вс 22:59
Лилль
1 : 2
Реймс
12.01.2014 12 янв. 2014 вс 22:59
Лилль
1
Реймс
2
17.08.2013 17 авг. 2013 сб 21:00
Реймс
2 : 1
Лилль
17.08.2013 17 авг. 2013 сб 21:00
Реймс
2
Лилль
1
10.05.2013 10 мая 2013 пт 21:30
Лилль
3 : 0
Реймс
10.05.2013 10 мая 2013 пт 21:30
Лилль
3
Реймс
0
15.12.2012 15 дек. 2012 сб 22:00
Реймс
1 : 1
Лилль
15.12.2012 15 дек. 2012 сб 22:00
Реймс
1
Лилль
1

Новости

Тухель ругался со спортдиром «ПСЖ» из-за трансферов и даже удалил его номер телефона: боялся случайно отправить смс с критикой
#Томас Тухель
24 декабря 2020, 18:44
Звезда «Монпелье» лежа пнул соперника в пах и удалился. Клуб остался вдевятером и влетел 0:4
#Дамьен Ле Таллек
26 октября 2020, 12:20
Фанаты «Ланса» приехали на выезд и устроили красивое безумие: кричалки, файеры и коридор возле отеля
1
#Ланс
18 октября 2020, 20:42
1
Еще один герой «Баварии». За четыре года он прошел из четвертого дивизиона до победы в ЛЧ
2
#Бенжамен Павар
31 августа 2020, 16:06
2
Неймар выздоровел, но все обсуждают прически, ссору с тренером и поездки в Испанию
#Неймар
23 ноября 2019, 14:26
# Новости матча
Все пары 1/16 финала плей-офф Лиги Европы
14 декабря 2020, 15:30
Где смотреть жеребьевку плей-офф Лиги Европы
14 декабря 2020, 12:38
Игрок «Реймса» лидирует в списке бомбардиров Лиги 1. Он уже побил личный рекорд по голам
10 ноября 2020, 10:06
«Милан» проиграл 0:3 «Лиллю». Так прервалась 24-матчевая серия без поражений
06 ноября 2020, 01:13
«Эвертон», «Лейпциг», «Милан», «Реал Сосьедад» и «Лилль» возглавляют таблицы топ-5 лиг
19 октября 2020, 10:11
«Арсенал» купил защитника «Лилля» Габриэля за 26 миллионов
01 сентября 2020, 18:29
«Наполи» купил форварда «Лилля» Осимхена за 50 миллионов
31 июля 2020, 18:03
Врач «Реймса», заболевший коронавирусом, покончил жизнь самоубийством
05 апреля 2020, 23:09