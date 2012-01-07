Матч завершен
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
0:0
Матч завершен
Осасуна
Памплона
Примера, 18 тур

Примера,

18 тур

Испания
7 янв. 2012, 20:00 МСК
7.01.2012, 20:00 МСК
суббота
Составы
Реал Сосьедад
мин
0
Браво
Клаудио Браво
90
0
Демидов
Вадим Демидов
90
0
Гонсалес
Микель Гонсалес
90
0
Кадамуро
Лассине Кадамуро
90
0
Эстрада
Даниэль Эстрада
90
0
Элустондо
Горка Элустондо
90
0
Аранбуру
Микел Аранбуру
90
0
Зурутуса
Давид Зурутуса
90
0
Вела
Карлос Вела
79
0
Гризманн
Антуан Гризманн
90
0
Агиррече
Иманол Агиррече
66
Запасные
0
Зубикараи
Эно Зубикараи
0
Ансотеги
Ион Ансотеги
0
де ла Белья
Альберто де ла Белья
0
Марига
Макдональд Марига
0
Прието
Хаби Прието
0
Пардо
Рубен Пардо
0
Ифран
Диего Ифран
Осасуна
мин
0
Андрес
Андрес
90
0
Дамиа
Абелья Дамиа
90
0
Сатрустеги
Энеко Сатрустеги
73
0
Фланьо
Мигель Фланьо
90
0
Серхио
Серхио
88
0
Лама
Ролан Лама
90
0
Некунам
Джавад Некунам
90
0
Пуньяль
Франциско Пуньяль
90
0
Тимор
Давид Тимор
90
0
Нино
Нино
90
0
Бальде
Ибрахима Бальде
61
Запасные
0
Риесго
Асьер Риесго
0
Бертран
Марк Бертран
0
Кальеха
Хавьер Кальеха
0
Лоло
Лоло
0
Анунсиатта
Хавьер Фернандес Анунсиатта
0
Сехудо
Альваро Сехудо
0
Лекич
Деян Лекич