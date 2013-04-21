Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Криштиану Роналду
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Златан Ибрагимович
Марко Ройс
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Джеймс Мэддисон
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Ирландия
Англия
Кения
Канада
США
Косово
Белоруссия
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Ливерпуль
Локомотив
Уфа
Ювентус
Зенит
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Осасуна
Памплона
0:0
Матч завершен
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Примера, 32 тур
Примера,
32 тур
Испания
21 апр. 2013, 20:00 МСК
21.04.2013, 20:00 МСК
воскресенье
Матеу Лаос
Матеу Лаос
Главный Судья
Составы
Осасуна
мин
0
Андрес
Андрес
90
0
Нано
Нано
90
0
Фланьо
Мигель Фланьо
90
0
Ойер
Ойер
90
0
Аррибас
Алехандро Аррибас
90
0
Арментерос
Эмилиано Арментерос
90
0
Сильва
Франсиско Сильва
79
0
Лоэ
Рауль Лоэ
90
0
Де лас Куэвас
Мигель Де лас Куэвас
74
0
Сехудо
Альваро Сехудо
90
0
Сола
Кике Сола
90
Запасные
0
Риесго
Асьер Риесго
0
Дамиа
Абелья Дамиа
0
Пуньяль
Франциско Пуньяль
0
Лоло
Лоло
0
Шоджаеи
Масуд Шоджаеи
0
Нино
Нино
0
Мануэль
Мануэль
Реал Сосьедад
мин
0
Браво
Клаудио Браво
90
0
Мартинес
Карлос Мартинес
90
0
Гонсалес
Микель Гонсалес
90
0
Мартинес
Иньиго Мартинес
90
0
Кадамуро
Лассине Кадамуро
90
0
Элустондо
Горка Элустондо
68
0
Бергара
Маркел Бергара
90
0
Прието
Хаби Прието
90
0
Вела
Карлос Вела
82
0
Гризманн
Антуан Гризманн
90
0
Агиррече
Иманол Агиррече
90
Запасные
0
Зубикараи
Эно Зубикараи
0
Анхель
Хосе Анхель
0
Ансотеги
Ион Ансотеги
0
Эстрада
Даниэль Эстрада
0
Кастро
Гонсало Кастро
0
Пардо
Рубен Пардо
0
Ифран
Диего Ифран