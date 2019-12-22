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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Волейбол
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Матч завершен
Осасуна
Памплона
Эрнандес 45
Авила 48
Авила 84
3:4
Матч завершен
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Оярсабаль 15
Порту 18
Эдегор 28
Исак 79
Примера, 18 тур
Примера,
18 тур
Испания
22 дек. 2019, 16:00 МСК
22.12.2019, 16:00 МСК
воскресенье
Составы
Осасуна
мин
22
Адриан
Адриан
90
6
Ойер
Ойер
90
12
Ронкалья
Факундо Ронкалья
90
20
Брашанац
Дарко Брашанац
90
10
Торрес
Роберто Торрес
90
14
Гарсия
Рубен Гарсия
90
5
Гарсия
Давид Гарсия
90
30
Эступинан
Первис Эступинан
90
9
Авила
Луис Авила
48'
84'
48', 84'
90
23
Эрнандес
Аридан Эрнандес
45'
45'
90
1
Эррера
Серхио Эррера
90
Запасные
3
Навас
Рауль Навас
8
Мерида
Фран Мерида
17
Ибаньес
Роберт Ибаньес
27
Монкайола
Хон Монкайола
11
Брэндон
Брэндон
18
Вильяр
Хуан Вильяр
Реал Сосьедад
мин
20
Монреаль
Начо Монреаль
90
7
Порту
Порту
18'
18'
90
3
Льоренте
Диего Льоренте
90
2
Сальдуа
Хосеба Сальдуа
90
9
Виллиан Жозе
Виллиан Жозе
90
21
Эдегор
Мартин Эдегор
28'
28'
90
1
Ремиро
Алекс Ремиро
90
8
Мерино
Микель Мерино
90
10
Оярсабаль
Микель Оярсабаль
15'
15'
90
5
Субельдия
Игор Субельдия
90
16
Гевара
Андер Гевара
90
Запасные
13
Мойя
Мигель Анхель Мойя
18
Эспиноса
Андони Эспиноса
24
Ле Норман
Робен Ле Норман
14
Пардо
Рубен Пардо
11
Янузай
Аднан Янузай
19
Исак
Александер Исак
79'
22
Барренечеа
Андер Барренечеа