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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Осасуна
Памплона
Бальде 13
1:0
Матч завершен
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Примера, 37 тур
Примера,
37 тур
Испания
5 мая 2012, 22:00 МСК
5.05.2012, 22:00 МСК
суббота
Составы
Осасуна
мин
0
Андрес
Андрес
90
0
Сатрустеги
Энеко Сатрустеги
90
0
Лоло
Лоло
42
0
Фланьо
Мигель Фланьо
90
0
Пуньяль
Франциско Пуньяль
90
0
Бертран
Марк Бертран
90
0
Некунам
Джавад Некунам
90
0
Сехудо
Альваро Сехудо
83
0
Гарсия
Рауль Гарсия
90
0
Нино
Нино
77
0
Бальде
Ибрахима Бальде
13'
13'
90
Запасные
0
Риесго
Асьер Риесго
0
Гонсалес
Рубен Гонсалес
0
Райтала
Юкка Райтала
0
Лама
Ролан Лама
0
Тимор
Давид Тимор
0
Лоэ
Рауль Лоэ
0
Мануэль
Мануэль
Реал Сосьедад
мин
0
Браво
Клаудио Браво
90
0
Демидов
Вадим Демидов
90
0
Ансотеги
Ион Ансотеги
90
0
де ла Белья
Альберто де ла Белья
90
0
Эстрада
Даниэль Эстрада
77
0
Элустондо
Горка Элустондо
66
0
Прието
Хаби Прието
90
0
Аранбуру
Микел Аранбуру
90
0
Зурутуса
Давид Зурутуса
90
0
Вела
Карлос Вела
90
0
Ифран
Диего Ифран
63
Запасные
0
Тоньо
Тоньо
0
Гонсалес
Микель Гонсалес
0
Кадамуро
Лассине Кадамуро
0
Ильярраменди
Асьер Ильярраменди
0
Льоренте
Хосеба Льоренте
0
Гризманн
Антуан Гризманн
0
Агиррече
Иманол Агиррече