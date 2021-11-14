Северная Македония - Исландия: 14 ноября 2021 смотреть онлайн

Северная Македония
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Северная Македония - Исландия: 14 ноября 2021 смотреть онлайн

Исландия
Отбор ЧМ. Европа, 10 тур

Отбор ЧМ. Европа,

10 тур
14 нояб. 2021, 20:00 МСК
14.11.2021, 20:00 МСК
воскресенье
Cтадион Арена Филип II Македонский
Арена Филип II Македонский
Скопье
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Предварительный состав

Северная Македония
мин
1
Димитриевски
Столе Димитриевски
8
Алиоски
Эзган Алиоски
4
Ристевски
Кирче Ристевски
6
Муслиу
Визар Муслиу
2
Бейтулай
Эгзон Бейтулай
13
Ристовски
Стефан Ристовски
17
Барди
Энис Барди
16
Николов
Бобан Николов
21
Эльмас
Эльйиф Эльмас
10
Пандев
Горан Пандев
23
Несторовски
Илия Несторовски
Запасные
22
Шишковски
Дамьян Шишковски
-
12
Богатинов
Мартин Богатинов
-
3
Ашковски
Стефан Ашковски
-
14
Ибраими
Агим Ибраими
-
5
Адеми
Ариян Адеми
-
20
Спировски
Стефан Спировски
-
15
Аврамовски
Даниэль Аврамовски
-
11
Хасани
Ферхан Хасани
-
9
Трайковски
Александар Трайковски
-
19
Велкоски
Крсте Велкоски
-
7
Радески
Марьян Радески
-
18
Стояновски
Влатко Стояновски
-
Исландия
мин
1
Халльдорсон
Ханнес Халльдорсон
14
Сампстед
Алфонс Сампстед
14
Арнасон
Кэри Арнасон
18
Магнуссон
Хердур Магнуссон
5
Ингасон
Сверрир Ингасон
17
Гуннарссон
Арон Гуннарссон
8
Бьярнасон
Биркир Бьярнасон
16
Мар Сигурйонссон
Рунар Мар Сигурйонссон
4
Пальссон
Виктор Пальссон
21
Траустасон
Арнор Ингви Траустасон
4
Пальссон
Виктор Пальссон
22
Бедварссон
Йон Бедварссон
Запасные
12
Кристинссон
Огмундур Кристинссон
-
13
Рунарссон
Рунар Рунарссон
-
3
Орн Ейхолфссон
Холмар Орн Ейхолфссон
-
6
Сигурдссон
Рагнар Сигурдссон
-
19
Херманнссон
Хьортур Херманнссон
-
23
Скуласон
Ари Фрейр Скуласон
-
10
Сигурдссон
Арнор Сигурдссон
-
9
Сигторссон
Колбейнн Сигторссон
-
7
Гудмундссон
Йоханн Берг Гудмундссон
-
20
Гюдмюндссон
Альберт Гюдмюндссон
-
11
Фридйонссон
Хольмберт Арон Фридйонссон
-

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