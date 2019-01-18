Лилль - Амьен: 18 января 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Лилль
Лилль
Леау 45
Шека 85
2:1

Лилль - Амьен: 18 января 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Амьен
Амьен
Отеро 5
Лига 1, 21 тур

Лига 1,

21 тур

Франция
18 янв. 2019, 22:45 МСК
18.01.2019, 22:45 МСК
пятница
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Составы

Лилль
мин
16
Мэйньян
Майк Мэйньян
90
6
Фонте
Жозе Фонте
90
5
Сумаоро
Адама Сумаоро
90
3
Коне
Юссуф Коне
90
14
Бамба
Жонатан Бамба
90
12
Иконе
Нанитамо Иконе
90
23
Мендес
Тиаго Мендес
90
20
Майя
Тиаго Майя
90
26
Пье
Жереми Пье
90
19
Пепе
Николя Пепе
90
7
Леау
Рафаэль Леау
45'
45'
90
Запасные
1
Якубек
Адам Якубек
-
15
Ие
Эдгар Ие
-
4
Габриэль
Габриэль
-
8
Шека
Шека
85'
-
24
Сумаре
Бубакари Сумаре
-
9
Реми
Лоик Реми
-
11
Араухо
Луис Араухо
-
Амьен
мин
1
Гютне
Реджис Гютне
90
4
Крафт
Эмиль Крафт
90
2
Жуано
Принс-Дезир Жуано
90
12
Дибасси
Бакайе Дибасси
90
25
Лефор
Жордан Лефор
90
17
Бли
Алексис Бли
90
5
Гнаоре
Эдди Гнаоре
90
6
Монконду
Тома Монконду
90
20
Тимит
Шейк Тимит
90
10
Мендоса
Стивен Мендоса
90
11
Отеро
Хуан Отеро
5'
5'
90
Запасные
16
Дрейер
Маттью Дрейер
-
24
Бодмер
Матье Бодмер
-
19
Эль-Хаджам
Уалид Эль-Хаджам
-
18
Си
Санаси Си
-
14
Траоре
Гауссу Траоре
-
21
Курзава
Рафал Курзава
-

События

Матч окончен 2:1
90'
Желтая карточка
Жордан Лефор
90'
Желтая карточка
Стивен Мендоса
ГОЛ! 2:1
Шека
85'
64'
Желтая карточка
Реджис Гютне
ГОЛ! 1:1
Рафаэль Леау
45'
5'
ГОЛ! 0:1
Хуан Отеро

Прошлые матчи

17.08.2019 17 авг. 2019 сб 21:00
Амьен
1 : 0
Лилль
17.08.2019 17 авг. 2019 сб 21:00
Амьен
1
Лилль
0
18.01.2019 18 янв. 2019 пт 22:45
Лилль
2 : 1
Амьен
18.01.2019 18 янв. 2019 пт 22:45
Лилль
2
Амьен
1
15.09.2018 15 сент. 2018 сб 21:00
Амьен
2 : 3
Лилль
15.09.2018 15 сент. 2018 сб 21:00
Амьен
2
Лилль
3
01.04.2018 01 апр. 2018 вс 18:00
Лилль
0 : 1
Амьен
01.04.2018 01 апр. 2018 вс 18:00
Лилль
0
Амьен
1
20.11.2017 20 нояб. 2017 пн 21:00
Амьен
3 : 0
Лилль
20.11.2017 20 нояб. 2017 пн 21:00
Амьен
3
Лилль
0
03.01.2016 03 янв. 2016 вс 19:00
Амьен
0 : 1
Лилль
03.01.2016 03 янв. 2016 вс 19:00
Амьен
0
Лилль
1
05.01.2014 05 янв. 2014 вс 16:15
Амьен
1 : 3
Лилль
05.01.2014 05 янв. 2014 вс 16:15
Амьен
1
Лилль
3

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