Амьен - Лилль: 15 сентября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Амьен
Амьен
Курзава 79
Годдос 90
2:3

Амьен - Лилль: 15 сентября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Лилль
Лилль
Пепе 45
Пепе 56
Пепе 76
Лига 1, 5 тур

Лига 1,

5 тур

Франция
15 сент. 2018, 21:00 МСК
15.09.2018, 21:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы

Составы

Амьен
мин
1
Гютне
Реджис Гютне
90
24
Бодмер
Матье Бодмер
90
3
Аденьон
Абдул Халед Аденьон
90
4
Крафт
Эмиль Крафт
90
2
Жуано
Принс-Дезир Жуано
90
12
Дибасси
Бакайе Дибасси
90
17
Бли
Алексис Бли
90
5
Гнаоре
Эдди Гнаоре
90
15
Конате
Мусса Конате
90
7
Годдос
Саман Годдос
90'
90'
90
11
Отеро
Хуан Отеро
90
Запасные
16
Дрейер
Маттью Дрейер
-
19
Эль-Хаджам
Уалид Эль-Хаджам
-
25
Лефор
Жордан Лефор
-
8
Гансо
Гансо
-
14
Траоре
Гауссу Траоре
-
13
Корнетт
Кентен Корнетт
-
21
Курзава
Рафал Курзава
79'
-
Лилль
мин
16
Мэйньян
Майк Мэйньян
90
6
Фонте
Жозе Фонте
90
5
Сумаоро
Адама Сумаоро
90
17
Челик
Зеки Челик
90
14
Бамба
Жонатан Бамба
90
12
Иконе
Нанитамо Иконе
90
25
Балло-Туре
Фоде Балло-Туре
90
8
Шека
Шека
90
23
Мендес
Тиаго Мендес
90
10
Фонте
Руи Фонте
90
19
Пепе
Николя Пепе
76'
45'
56'
76'
45', 56'
90
Запасные
1
Якубек
Адам Якубек
-
15
Ие
Эдгар Ие
-
22
Дабила
Куадио Ив Дабила
-
20
Майя
Тиаго Майя
-
24
Сумаре
Бубакари Сумаре
-
9
Реми
Лоик Реми
-
11
Араухо
Луис Араухо
-

События

Матч окончен 2:3
ГОЛ! 2:3
Саман Годдос
90'
85'
Желтая карточка
Жозе Фонте
ГОЛ! 1:3
Рафал Курзава
79'
76'
ГОЛ! 0:3
Николя Пепе
56'
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 0:2
Николя Пепе
Желтая карточка
Бакайе Дибасси
54'
49'
Желтая карточка
Нанитамо Иконе
45'
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 0:1
Николя Пепе

Прошлые матчи

17.08.2019 17 авг. 2019 сб 21:00
Амьен
1 : 0
Лилль
17.08.2019 17 авг. 2019 сб 21:00
Амьен
1
Лилль
0
18.01.2019 18 янв. 2019 пт 22:45
Лилль
2 : 1
Амьен
18.01.2019 18 янв. 2019 пт 22:45
Лилль
2
Амьен
1
15.09.2018 15 сент. 2018 сб 21:00
Амьен
2 : 3
Лилль
15.09.2018 15 сент. 2018 сб 21:00
Амьен
2
Лилль
3
01.04.2018 01 апр. 2018 вс 18:00
Лилль
0 : 1
Амьен
01.04.2018 01 апр. 2018 вс 18:00
Лилль
0
Амьен
1
20.11.2017 20 нояб. 2017 пн 21:00
Амьен
3 : 0
Лилль
20.11.2017 20 нояб. 2017 пн 21:00
Амьен
3
Лилль
0
03.01.2016 03 янв. 2016 вс 19:00
Амьен
0 : 1
Лилль
03.01.2016 03 янв. 2016 вс 19:00
Амьен
0
Лилль
1
05.01.2014 05 янв. 2014 вс 16:15
Амьен
1 : 3
Лилль
05.01.2014 05 янв. 2014 вс 16:15
Амьен
1
Лилль
3

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