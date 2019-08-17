Матч завершен
Амьен
Амьен
Гирасси 70
1:0
Матч завершен
Лилль
Лилль
Лига 1, 2 тур

Лига 1,

2 тур

Франция
17 авг. 2019, 21:00 МСК
17.08.2019, 21:00 МСК
суббота
Составы
Амьен
мин
13
Жалле
Кристоф Жалле
90
1
Гютне
Реджис Гютне
90
10
Какута
Гаэль Какута
90
2
Жуано
Принс-Дезир Жуано
90
14
Алеесами
Хайтам Алеесами
90
9
Гирасси
Серу Гирасси
70'
70'
90
17
Бли
Алексис Бли
90
19
Аколо
Чадрак Аколо
90
12
Дибасси
Бакайе Дибасси
90
6
Монконду
Тома Монконду
90
7
Годдос
Саман Годдос
90
Запасные
16
Дрейер
Маттью Дрейер
25
Лефор
Жордан Лефор
8
Зунгу
Бонгани Зунгу
20
Тимит
Шейк Тимит
22
Талаль
Махди Талаль
15
Конате
Мусса Конате
Лилль
мин
6
Фонте
Жозе Фонте
90
21
Андре
Бенжамин Андре
90
16
Мэйньян
Майк Мэйньян
90
14
Бамба
Жонатан Бамба
90
12
Язиджи
Юсуф Язиджи
90
10
Иконе
Нанитамо Иконе
90
17
Челик
Зеки Челик
90
24
Сумаре
Бубакари Сумаре
90
7
Осимхен
Виктор Осимхен
90
29
Брадарич
Домагой Брадарич
90
2
Джало
Тиагу Джало
90
Запасные
1
Жардим
Лео Жардим
26
Пье
Жереми Пье
28
Рейнилду
Рейнилду
20
Майя
Тиаго Майя
9
Реми
Лоик Реми
22
Веа
Тимоти Веа