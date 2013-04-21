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Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Хетафе
Хетафе
0:2
Матч завершен
Эспаньол
Барселона
Верду 37
Стуани 73
Примера, 32 тур
Примера,
32 тур
Испания
21 апр. 2013, 13:00 МСК
21.04.2013, 13:00 МСК
воскресенье
Фернандо Тейшейра Витьенес
Фернандо Тейшейра Витьенес
Главный Судья
Составы
Хетафе
мин
0
Кодина
Жорди Кодина
90
0
Мане
Мане
90
0
Лопо
Альберто Лопо
90
0
Фернандес
Федерико Фернандес
90
0
Валера
Хуан Валера
90
0
Кастро
Диего Кастро
69
0
Борха
Борха
90
0
Леон
Педро Леон
90
0
Торрес
Хавьер Торрес
55
0
Баррада
Абделазиз Баррада
90
0
Алькасер
Пако Алькасер
54
Запасные
0
Альберто
Альберто
0
Рафа
Рафа
0
Лафита
Анхель Лафита
0
Гавилан
Хайме Гавилан
0
Ласен
Мехди Ласен
0
Сарабия
Пабло Сарабия
0
Васкес
Альваро Васкес
Эспаньол
мин
0
Альварес
Кристиан Альварес
68
0
Капдевила
Хоан Капдевила
90
0
Морено
Эктор Морено
90
0
Колотто
Диего Колотто
90
0
Форлин
Хуан Форлин
90
0
Санчес
Виктор Санчес
90
0
Лопес
Хави Лопес
90
0
Вакасо
Мубарак Вакасо
77
0
Верду
Хоан Верду
37'
37'
90
0
Гарсия
Серхио Гарсия
90
0
Стуани
Кристиан Стуани
73'
73'
86
Запасные
0
Касилья
Кико Касилья
0
Альварес
Виктор Альварес
0
Петров
Мартин Петров
0
Симау
Симау
0
Баэна
Рауль Баэна
0
Кристиан
Кристиан
0
Гомес
Кристиан Гомес