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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Хетафе
Хетафе
Мику 71
1:1
Матч завершен
Эспаньол
Барселона
Васкес 66
Примера, 24 тур
Примера,
24 тур
Испания
18 февр. 2012, 20:00 МСК
18.02.2012, 20:00 МСК
суббота
Составы
Хетафе
мин
0
Мойя
Мигель Анхель Мойя
90
0
Мане
Мане
90
0
Торрес
Мигель Торрес
90
0
Диас
Ката Диас
90
0
Лопо
Альберто Лопо
50
0
Гавилан
Хайме Гавилан
90
0
Каскеро
Франциско Каскеро
82
0
Ласен
Мехди Ласен
90
0
Баррада
Абделазиз Баррада
90
0
Гуиса
Даниэль Гуиса
90
0
Мику
Мику
71'
71'
90
Запасные
0
Кодина
Жорди Кодина
0
Рафа
Рафа
0
Родригес
Хуан Родригес
0
Кастро
Диего Кастро
0
Перес
Рубен Перес
0
Сарабия
Пабло Сарабия
0
Арисменди
Хавьер Арисменди
Эспаньол
мин
0
Касилья
Кико Касилья
90
0
Морено
Эктор Морено
90
0
Родригес
Рауль Родригес
90
0
Галан
Эрнесто Галан
90
0
Ромарик
Ромарик
90
0
Вайсс
Владимир Вайсс
83
0
Баэна
Рауль Баэна
90
0
Лопес
Хави Лопес
22
0
Коутиньо
Филиппе Коутиньо
90
0
Уче
Калу Уче
46
0
Тьеви
Тьеви
90
Запасные
0
Бадия
Эдгар Бадия
0
Форлин
Хуан Форлин
0
Амат
Жорди Амат
0
Кристиан
Кристиан
0
Гомес
Кристиан Гомес
0
Фонте
Руи Фонте
0
Васкес
Альваро Васкес
66'