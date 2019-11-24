Матч завершен
Эспаньол
Барселона
Лей 45
1:1
Матч завершен
Хетафе
Хетафе
Мата 3
Примера, 14 тур

Примера,

14 тур

Испания
24 нояб. 2019, 14:00 МСК
24.11.2019, 14:00 МСК
воскресенье
Составы
Эспаньол
мин
13
Лопес
Диего Лопес
90
4
Санчес
Виктор Санчес
90
15
Лопес
Давид Лопес
90
20
Эспиноcа
Бернардо Эспиноcа
90
7
Лей
Ву Лей
45'
45'
90
10
Дардер
Серхи Дардер
90
21
Рока
Марк Рока
90
24
Калеро
Фернандо Калеро
90
3
Педроса
Адрия Педроса
90
31
Кампусано
Виктор Кампусано
90
34
Гомес
Виктор Гомес
90
Запасные
1
Прието
Андрес Прието
17
Вила
Дидач Вила
23
Гранеро
Эстебан Гранеро
16
Лопес
Хави Лопес
36
Сони
Кевин Сони
14
Мелендо
Оскар Мелендо
22
Варгас
Матиас Варгас
Хетафе
мин
6
Кабрера
Леандро Кабрера
90
9
Анхель
Анхель
90
22
Суарес
Дамиан Суарес
90
2
Джене
Даконам Джене
90
23
Джейсон
Джейсон
90
13
Сорья
Давид Сорья
90
20
Максимович
Неманья Максимович
90
18
Арамбарри
Мауро Арамбарри
90
17
Оливера
Матиас Оливера
90
7
Мата
Хайме Мата
3'
3'
90
15
Кукурелья
Марк Кукурелья
90
Запасные
1
Чичисола
Леандро Чичисола
16
Этчейта
Хавьер Этчейта
3
Антунеш
Антунеш
8
Портильо
Франциско Портильо
24
Тимор
Давид Тимор
25
Кенеди
Роберт Кенеди
19
Молина
Хорхе Молина