Матч завершен
Эспаньол
Барселона
Пандиани 90
1:0
Матч завершен
Хетафе
Хетафе
Примера, 5 тур

Примера,

5 тур

Испания
22 сент. 2011, 21:00 МСК
22.09.2011, 21:00 МСК
четверг
Составы
Эспаньол
мин
0
Альварес
Кристиан Альварес
90
0
Вила
Дидач Вила
90
0
Морено
Эктор Морено
90
0
Амат
Жорди Амат
90
0
Галан
Эрнесто Галан
90
0
Хави Маркес
Хави Маркес
77
0
Баэна
Рауль Баэна
90
0
Верду
Хоан Верду
90
0
Гарсия
Серхио Гарсия
90
0
Васкес
Альваро Васкес
59
0
Тьеви
Тьеви
87
Запасные
0
Касилья
Кико Касилья
0
Форлин
Хуан Форлин
0
Родригес
Рауль Родригес
0
Ромарик
Ромарик
0
Вайсс
Владимир Вайсс
0
Пандиани
Вальтер Пандиани
90'
0
Фонте
Руи Фонте
Хетафе
мин
0
Мойя
Мигель Анхель Мойя
90
0
Масилела
Тсепо Масилела
32
0
Диас
Ката Диас
90
0
Лопо
Альберто Лопо
90
0
Валера
Хуан Валера
90
0
Каскеро
Франциско Каскеро
90
0
Ласен
Мехди Ласен
90
0
Баррада
Абделазиз Баррада
90
0
Перес
Рубен Перес
90
0
Риос
Педро Риос
64
0
Мику
Мику
81
Запасные
0
Кодина
Жорди Кодина
0
Торрес
Мигель Торрес
0
Родригес
Хуан Родригес
0
Кастро
Диего Кастро
0
Леон
Педро Леон
0
Сарабия
Пабло Сарабия
0
Гуиса
Даниэль Гуиса