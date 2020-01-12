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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Пеццелла 82
1:0
Матч завершен
СПАЛ
Феррара
Серия А, 19 тур
Серия А,
19 тур
Италия
12 янв. 2020, 17:00 МСК
12.01.2020, 17:00 МСК
воскресенье
Составы
Фиорентина
мин
69
Дронговски
Бартломей Дронговски
90
22
Касерес
Мартин Касерес
90
78
Пульгар
Эрик Пульгар
90
20
Пеццелла
Герман Пеццелла
82'
82'
90
29
Дальберт
Дальберт
90
21
Лирола
Поль Лирола
90
4
Миленкович
Никола Миленкович
90
10
Боатенг
Кевин-Принс Боатенг
46
24
Бенасси
Марко Бенасси
90
25
Кьеза
Федерико Кьеза
75
8
Кастровилли
Гаэтано Кастровилли
90
Запасные
1
Террачиано
Пьетро Террачиано
17
Чеккерини
Федерико Чеккерини
23
Венути
Лоренцо Венути
6
Раньери
Лука Раньери
93
Терзич
Алекса Терзич
5
Бадель
Милан Бадель
16
Эйссерик
Валентин Эйссерик
18
Геззаль
Рашид Геззаль
27
Журковски
Шимон Журковски
63
Кутроне
Патрик Кутроне
28
Влахович
Душан Влахович
11
Соттиль
Риккардо Соттиль
СПАЛ
мин
99
Бериша
Этрит Бериша
90
11
Мургиа
Алессандро Мургиа
90
3
Игор
Игор
86
21
Стрефезза
Габриэль Стрефезза
90
27
Фелипе
Фелипе
90
4
Сионек
Тиаго Сионек
90
23
Викари
Франческо Викари
90
7
Миссироли
Симоне Миссироли
90
8
Валоти
Маттиа Валоти
90
37
Петанья
Андреа Петанья
90
31
Ди Франческо
Федерико Ди Франческо
64
Запасные
25
Летица
Карло Летица
22
Тиам
Демба Тиам
66
Саламон
Бартош Саламон
6
Вальдифиори
Мирко Вальдифиори
95
Янкович
Марко Янкович
13
Реца
Аркадиуш Реца
10
Флоккари
Сержио Флоккари
43
Палоски
Альберто Палоски