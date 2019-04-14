Фиорентина - Болонья: 14 апреля 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
0:0

Фиорентина - Болонья: 14 апреля 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Болонья
Болонья
Серия А, 32 тур

Серия А,

32 тур

Италия
14 апр. 2019, 16:00 МСК
14.04.2019, 16:00 МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Фиорентина
мин
69
Дронговски
Бартломей Дронговски
22
Касерес
Мартин Касерес
20
Пеццелла
Герман Пеццелла
4
Миленкович
Никола Миленкович
2
Мартинес
Лукас Мартинес
7
Рибери
Франк Рибери
78
Пульгар
Эрик Пульгар
5
Бонавентура
Джакомо Бонавентура
10
Кастровилли
Гаэтано Кастровилли
92
Эйссерик
Валентин Эйссерик
9
Влахович
Душан Влахович
Запасные
21
Розати
Антонио Розати
-
1
Террачиано
Пьетро Террачиано
-
25
Малку
Кевин Малку
-
3
Бираги
Кристиано Бираги
-
27
Баррека
Антонио Баррека
-
15
Оливера
Максимильяно Оливера
-
23
Венути
Лоренцо Венути
-
6
Валеро
Борха Валеро
-
34
Амрабат
Софиан Амрабат
-
28
Монтиэль
Тофол Монтиэль
-
77
Кальехон
Хосе Кальехон
-
11
Куаме
Кристиан Куаме
-
Болонья
мин
28
Скорупски
Лукаш Скорупски
35
Дийкс
Митчелл Дийкс
5
Сумаоро
Адама Сумаоро
23
Данило
Данило
14
Томиясу
Такехиро Томиясу
32
Сванберг
Маттиас Сванберг
8
Домингес
Николас Домингес
21
Сориано
Роберто Сориано
24
Паласио
Родриго Паласио
7
Орсолини
Риккардо Орсолини
99
Барроу
Муса Барроу
Запасные
1
Да Кошта
Анжело Да Кошта
-
29
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
-
15
Мбайе
Ибрахима Мбайе
-
26
Антов
Валентин Антов
-
3
Хики
Аарон Хики
-
16
Поли
Андреа Поли
-
17
Медель
Гари Медель
-
55
Вигнато
Эмануэл Вигнато
-
30
Схаутен
Йерди Схаутен
-
18
Бальдюрссон
Андри-Фаннар Бальдюрссон
-
10
Сансоне
Никола Сансоне
-
11
Сков Ольсен
Андреас Сков Ольсен
-

События

Матч окончен 0:0

Прошлые матчи

03.01.2021 03 янв. 2021 вс 17:00
Фиорентина
0 : 0
Болонья
03.01.2021 03 янв. 2021 вс 17:00
Фиорентина
0
Болонья
0
29.07.2020 29 июля 2020 ср 22:45
Фиорентина
4 : 0
Болонья
29.07.2020 29 июля 2020 ср 22:45
Фиорентина
4
Болонья
0
06.01.2020 06 янв. 2020 пн 14:30
Болонья
1 : 1
Фиорентина
06.01.2020 06 янв. 2020 пн 14:30
Болонья
1
Фиорентина
1
14.04.2019 14 апр. 2019 вс 16:00
Фиорентина
0 : 0
Болонья
14.04.2019 14 апр. 2019 вс 16:00
Фиорентина
0
Болонья
0
25.11.2018 25 нояб. 2018 вс 17:00
Болонья
0 : 0
Фиорентина
25.11.2018 25 нояб. 2018 вс 17:00
Болонья
0
Фиорентина
0
04.02.2018 04 февр. 2018 вс 17:00
Болонья
1 : 2
Фиорентина
04.02.2018 04 февр. 2018 вс 17:00
Болонья
1
Фиорентина
2
16.09.2017 16 сент. 2017 сб 19:00
Фиорентина
2 : 1
Болонья
16.09.2017 16 сент. 2017 сб 19:00
Фиорентина
2
Болонья
1
02.04.2017 02 апр. 2017 вс 16:00
Фиорентина
1 : 0
Болонья
02.04.2017 02 апр. 2017 вс 16:00
Фиорентина
1
Болонья
0
29.10.2016 29 окт. 2016 сб 19:00
Болонья
0 : 1
Фиорентина
29.10.2016 29 окт. 2016 сб 19:00
Болонья
0
Фиорентина
1
06.02.2016 06 февр. 2016 сб 20:00
Болонья
1 : 1
Фиорентина
06.02.2016 06 февр. 2016 сб 20:00
Болонья
1
Фиорентина
1
23.09.2015 23 сент. 2015 ср 21:45
Фиорентина
2 : 0
Болонья
23.09.2015 23 сент. 2015 ср 21:45
Фиорентина
2
Болонья
0
26.04.2014 26 апр. 2014 сб 19:00
Болонья
0 : 3
Фиорентина
26.04.2014 26 апр. 2014 сб 19:00
Болонья
0
Фиорентина
3
15.12.2013 15 дек. 2013 вс 17:00
Фиорентина
3 : 0
Болонья
15.12.2013 15 дек. 2013 вс 17:00
Фиорентина
3
Болонья
0
26.02.2013 26 февр. 2013 вт 22:00
Болонья
2 : 1
Фиорентина
26.02.2013 26 февр. 2013 вт 22:00
Болонья
2
Фиорентина
1
07.10.2012 07 окт. 2012 вс 16:00
Фиорентина
1 : 0
Болонья
07.10.2012 07 окт. 2012 вс 16:00
Фиорентина
1
Болонья
0
21.02.2012 21 февр. 2012 вт 20:30
Болонья
2 : 0
Фиорентина
21.02.2012 21 февр. 2012 вт 20:30
Болонья
2
Фиорентина
0
11.09.2011 11 сент. 2011 вс 16:00
Фиорентина
2 : 0
Болонья
11.09.2011 11 сент. 2011 вс 16:00
Фиорентина
2
Болонья
0
15.05.2011 15 мая 2011 вс 13:30
Фиорентина
1 : 1
Болонья
15.05.2011 15 мая 2011 вс 13:30
Фиорентина
1
Болонья
1
06.01.2011 06 янв. 2011 чт 17:00
Болонья
1 : 1
Фиорентина
06.01.2011 06 янв. 2011 чт 17:00
Болонья
1
Фиорентина
1
17.01.2010 17 янв. 2010 вс 17:00
Фиорентина
1 : 2
Болонья
17.01.2010 17 янв. 2010 вс 17:00
Фиорентина
1
Болонья
2

Новости

«Во мне растет темное облако». Тренер Пранделли сам ушел из «Фиорентины» из-за депрессии. Возможно, это давняя боль от смерти жены
#Чезаре Пранделли
24 марта, 00:03
У Кокорина до сих пор открыта стенка вк. Там люди валом шлют оскорбления и очень странные мемы
#Александр Кокорин
19 марта, 18:57
Голуби атаковали поле во время матча Серии А 🕊
#Серия А
14 февраля, 20:47
Кокорин дебютировал в Серии А. Отдал девять пасов, бегал под крики «Саша-Саша!»
#Кокорин в Фиорентине
06 февраля, 01:17
Достоевский провел во Флоренции худший год жизни. Скрывался от кредиторов, дописывал «Идиота», страдал по России с беременной женой
2
#литература
29 января, 08:00
2
# Новости матча
Главный тренер «Фиорентины» подал в отставку через четыре месяца после назначения
23 марта, 16:12
Кокорин пропустит игру с «Беневенто» из-за травмы. Он не сыграет в пятом из восьми матчей после трансфера
12 марта, 17:31
Кокорин пропустит матч с «Пармой» из-за травмы бедра
06 марта, 17:20
«Фиорентина» проиграла «Роме». Кокорин вышел на замену
04 марта, 00:41
Кокорин сыграл второй матч за «Фиорентину»: вышел на замену и получил желтую карточку
28 февраля, 19:06
Кокорин не вышел за «Фиорентину» в матче, где она проиграла «Сампдории»
14 февраля, 19:35
Кокорин отыграл 21 минуту в матче с «Интером». «Фиорентина» проиграла 0:2
06 февраля, 00:38
Кокорин дебютировал за «Фиорентину»
06 февраля, 00:17