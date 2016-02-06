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Серия А
Болонья VS Фиорентина
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Болонья - Фиорентина: 06 февраля 2016 смотреть онлайн
Матч завершен
Болонья
Болонья
1:1
Болонья - Фиорентина: 06 февраля 2016 смотреть онлайн
Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Серия А, 24 тур
Серия А,
24 тур
Италия
6 февр. 2016, 20:00 МСК
6.02.2016, 20:00 МСК
суббота
Лука Банти
Лука Банти
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Прошлые матчи
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Прогнозы
Предварительный состав
Болонья
мин
28
Скорупски
Лукаш Скорупски
35
Дийкс
Митчелл Дийкс
5
Сумаоро
Адама Сумаоро
23
Данило
Данило
14
Томиясу
Такехиро Томиясу
32
Сванберг
Маттиас Сванберг
8
Домингес
Николас Домингес
21
Сориано
Роберто Сориано
24
Паласио
Родриго Паласио
7
Орсолини
Риккардо Орсолини
99
Барроу
Муса Барроу
Запасные
1
Да Кошта
Анжело Да Кошта
-
29
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
-
15
Мбайе
Ибрахима Мбайе
-
26
Антов
Валентин Антов
-
3
Хики
Аарон Хики
-
16
Поли
Андреа Поли
-
17
Медель
Гари Медель
-
55
Вигнато
Эмануэл Вигнато
-
30
Схаутен
Йерди Схаутен
-
18
Бальдюрссон
Андри-Фаннар Бальдюрссон
-
10
Сансоне
Никола Сансоне
-
11
Сков Ольсен
Андреас Сков Ольсен
-
Фиорентина
мин
69
Дронговски
Бартломей Дронговски
22
Касерес
Мартин Касерес
20
Пеццелла
Герман Пеццелла
4
Миленкович
Никола Миленкович
2
Мартинес
Лукас Мартинес
7
Рибери
Франк Рибери
78
Пульгар
Эрик Пульгар
5
Бонавентура
Джакомо Бонавентура
10
Кастровилли
Гаэтано Кастровилли
92
Эйссерик
Валентин Эйссерик
9
Влахович
Душан Влахович
Запасные
21
Розати
Антонио Розати
-
1
Террачиано
Пьетро Террачиано
-
25
Малку
Кевин Малку
-
3
Бираги
Кристиано Бираги
-
27
Баррека
Антонио Баррека
-
15
Оливера
Максимильяно Оливера
-
23
Венути
Лоренцо Венути
-
6
Валеро
Борха Валеро
-
34
Амрабат
Софиан Амрабат
-
28
Монтиэль
Тофол Монтиэль
-
77
Кальехон
Хосе Кальехон
-
11
Куаме
Кристиан Куаме
-
События
Матч окончен 1:1
Прошлые матчи
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
17:00
Фиорентина
0 : 0
Болонья
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
17:00
Фиорентина
0
Болонья
0
29.07.2020
29 июля 2020
ср
22:45
Фиорентина
4 : 0
Болонья
29.07.2020
29 июля 2020
ср
22:45
Фиорентина
4
Болонья
0
06.01.2020
06 янв. 2020
пн
14:30
Болонья
1 : 1
Фиорентина
06.01.2020
06 янв. 2020
пн
14:30
Болонья
1
Фиорентина
1
14.04.2019
14 апр. 2019
вс
16:00
Фиорентина
0 : 0
Болонья
14.04.2019
14 апр. 2019
вс
16:00
Фиорентина
0
Болонья
0
25.11.2018
25 нояб. 2018
вс
17:00
Болонья
0 : 0
Фиорентина
25.11.2018
25 нояб. 2018
вс
17:00
Болонья
0
Фиорентина
0
04.02.2018
04 февр. 2018
вс
17:00
Болонья
1 : 2
Фиорентина
04.02.2018
04 февр. 2018
вс
17:00
Болонья
1
Фиорентина
2
16.09.2017
16 сент. 2017
сб
19:00
Фиорентина
2 : 1
Болонья
16.09.2017
16 сент. 2017
сб
19:00
Фиорентина
2
Болонья
1
02.04.2017
02 апр. 2017
вс
16:00
Фиорентина
1 : 0
Болонья
02.04.2017
02 апр. 2017
вс
16:00
Фиорентина
1
Болонья
0
29.10.2016
29 окт. 2016
сб
19:00
Болонья
0 : 1
Фиорентина
29.10.2016
29 окт. 2016
сб
19:00
Болонья
0
Фиорентина
1
06.02.2016
06 февр. 2016
сб
20:00
Болонья
1 : 1
Фиорентина
06.02.2016
06 февр. 2016
сб
20:00
Болонья
1
Фиорентина
1
23.09.2015
23 сент. 2015
ср
21:45
Фиорентина
2 : 0
Болонья
23.09.2015
23 сент. 2015
ср
21:45
Фиорентина
2
Болонья
0
26.04.2014
26 апр. 2014
сб
19:00
Болонья
0 : 3
Фиорентина
26.04.2014
26 апр. 2014
сб
19:00
Болонья
0
Фиорентина
3
15.12.2013
15 дек. 2013
вс
17:00
Фиорентина
3 : 0
Болонья
15.12.2013
15 дек. 2013
вс
17:00
Фиорентина
3
Болонья
0
26.02.2013
26 февр. 2013
вт
22:00
Болонья
2 : 1
Фиорентина
26.02.2013
26 февр. 2013
вт
22:00
Болонья
2
Фиорентина
1
07.10.2012
07 окт. 2012
вс
16:00
Фиорентина
1 : 0
Болонья
07.10.2012
07 окт. 2012
вс
16:00
Фиорентина
1
Болонья
0
21.02.2012
21 февр. 2012
вт
20:30
Болонья
2 : 0
Фиорентина
21.02.2012
21 февр. 2012
вт
20:30
Болонья
2
Фиорентина
0
11.09.2011
11 сент. 2011
вс
16:00
Фиорентина
2 : 0
Болонья
11.09.2011
11 сент. 2011
вс
16:00
Фиорентина
2
Болонья
0
15.05.2011
15 мая 2011
вс
13:30
Фиорентина
1 : 1
Болонья
15.05.2011
15 мая 2011
вс
13:30
Фиорентина
1
Болонья
1
06.01.2011
06 янв. 2011
чт
17:00
Болонья
1 : 1
Фиорентина
06.01.2011
06 янв. 2011
чт
17:00
Болонья
1
Фиорентина
1
17.01.2010
17 янв. 2010
вс
17:00
Фиорентина
1 : 2
Болонья
17.01.2010
17 янв. 2010
вс
17:00
Фиорентина
1
Болонья
2
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Новости
«Во мне растет темное облако». Тренер Пранделли сам ушел из «Фиорентины» из-за депрессии. Возможно, это давняя боль от смерти жены
#Чезаре Пранделли
вчера, 00:03
У Кокорина до сих пор открыта стенка вк. Там люди валом шлют оскорбления и очень странные мемы
#Александр Кокорин
19 марта, 18:57
Голуби атаковали поле во время матча Серии А 🕊
#Серия А
14 февраля, 20:47
Кокорин дебютировал в Серии А. Отдал девять пасов, бегал под крики «Саша-Саша!»
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Достоевский провел во Флоренции худший год жизни. Скрывался от кредиторов, дописывал «Идиота», страдал по России с беременной женой
2
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