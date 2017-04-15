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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Тельо 64
1:2
Матч завершен
Эмполи
Эмполи
Эль-Каддури 37
Паскуаль 90
Серия А, 32 тур
Серия А,
32 тур
Италия
15 апр. 2017, 16:00 МСК
15.04.2017, 16:00 МСК
суббота
Паоло Сильвио Маццолени
Паоло Сильвио Маццолени
Главный Судья
Составы
Фиорентина
мин
6
Санчес
Карлос Санчес
90
12
Тэтэрушану
Чиприан Тэтэрушану
90
40
Томович
Ненад Томович
90
13
Астори
Давиде Астори
90
16
Тельо
Кристиан Тельо
64'
64'
90
20
Валеро
Борха Валеро
90
21
Сапонара
Риккардо Сапонара
61
8
Весино
Матиас Весино
90
25
Кьеза
Федерико Кьеза
83
9
Калинич
Никола Калинич
90
10
Бернардески
Федерико Бернардески
62
Запасные
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
23
Саталино
Джакомо Саталино
4
Де Майо
Себастьян Де Майо
31
Милич
Хрвойе Милич
18
Сальседо
Карлос Сальседо
15
Оливера
Максимильяно Оливера
5
Бадель
Милан Бадель
72
Иличич
Йосип Иличич
19
Кристофоро
Себастьян Кристофоро
24
Хаджи
Янис Хаджи
27
Майстро
Фабио Майстро
30
Бабакар
Хума Бабакар
Эмполи
мин
11
Кроче
Даниэле Кроче
90
28
Скорупски
Лукаш Скорупски
90
21
Паскуаль
Мануэль Паскуаль
90'
90'
90
6
Беллуски
Джузеппе Беллуски
90
19
Барба
Федерико Барба
90
13
Везели
Фредерик Везели
90
77
Бюхель
Марсель Бюхель
75
27
Тиам
Маме Тиам
90
10
Эль-Каддури
Омар Эль-Каддури
37'
37'
81
33
Крунич
Раде Крунич
90
9
Мчедлидзе
Леван Мчедлидзе
68
Запасные
23
Пелаготти
Альберто Пелаготти
15
Коста
Андреа Коста
3
Дзамбелли
Марко Дзамбелли
2
Лорини
Венсан Лорини
4
Димарко
Федерико Димарко
5
Маури
Хосе Маури
8
Диуссе
Ассане Диуссе
88
Тельо
Андрес Тельо
17
Зайц
Миха Зайц
7
Маккароне
Массимо Маккароне
89
Марилунго
Гвидо Марилунго
20
Пуччарелли
Мануэль Пуччарелли