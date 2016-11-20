Матч завершен
Эмполи
Эмполи
0:4
Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Бернардески 27
Иличич 47
Бернардески 61
Иличич 67
Серия А, 13 тур

Серия А,

13 тур

Италия
20 нояб. 2016, 17:00 МСК
20.11.2016, 17:00 МСК
воскресенье
Давиде Масса
Давиде Масса
Главный Судья
Составы
Эмполи
мин
11
Кроче
Даниэле Кроче
90
28
Скорупски
Лукаш Скорупски
90
21
Паскуаль
Мануэль Паскуаль
90
15
Коста
Андреа Коста
90
6
Беллуски
Джузеппе Беллуски
90
13
Везели
Фредерик Везели
90
8
Диуссе
Ассане Диуссе
72
10
Сапонара
Риккардо Сапонара
70
33
Крунич
Раде Крунич
58
7
Маккароне
Массимо Маккароне
90
20
Пуччарелли
Мануэль Пуччарелли
90
Запасные
1
Пульези
Маурицио Пульези
23
Пелаготти
Альберто Пелаготти
24
Чосич
Урош Чосич
19
Барба
Федерико Барба
4
Димарко
Федерико Димарко
77
Бюхель
Марсель Бюхель
17
Маиелло
Раффаэле Маиелло
5
Маури
Хосе Маури
88
Тельо
Андрес Тельо
31
Перейра
Матеус Перейра
18
Джилардино
Альберто Джилардино
89
Марилунго
Гвидо Марилунго
Фиорентина
мин
20
Валеро
Борха Валеро
90
12
Тэтэрушану
Чиприан Тэтэрушану
90
31
Милич
Хрвойе Милич
90
2
Гонсало
Гонсало
90
40
Томович
Ненад Томович
63
13
Астори
Давиде Астори
90
72
Иличич
Йосип Иличич
67'
47'
67'
47'
68
5
Бадель
Милан Бадель
90
9
Калинич
Никола Калинич
90
16
Тельо
Кристиан Тельо
90
10
Бернардески
Федерико Бернардески
27'
61'
27', 61'
74
Запасные
1
Леццерини
Лука Леццерини
97
Дронговски
Бартломей Дронговски
4
Де Майо
Себастьян Де Майо
18
Сальседо
Карлос Сальседо
15
Оливера
Максимильяно Оливера
6
Санчес
Карлос Санчес
19
Кристофоро
Себастьян Кристофоро
8
Весино
Матиас Весино
25
Кьеза
Федерико Кьеза
30
Бабакар
Хума Бабакар
7
Сарате
Мауро Сарате
26
Перес
Джош Перес