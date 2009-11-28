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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Дженоа
Генуя
Миланетто 10
Росси 53
Палладино 75
3:0
Матч завершен
Сампдория
Генуя
Серия А, 14 тур
Серия А,
14 тур
Италия
28 нояб. 2009, 22:45 МСК
28.11.2009, 22:45 МСК
суббота
Роберто Розетти
Роберто Розетти
Главный Судья
Составы
Дженоа
мин
0
Амелия
Марко Амелия
90
0
Кришито
Доменико Кришито
90
0
Моретти
Эмилиано Моретти
90
0
Боккетти
Сальваторе Боккетти
90
0
Бьява
Джузеппе Бьява
90
0
Миланетто
Омар Миланетто
10'
10'
90
0
Юрич
Иван Юрич
90
0
Росси
Марко Росси
53'
53'
90
0
Скулли
Джузеппе Скулли
71
0
Палладино
Раффаэле Палладино
75'
75'
81
0
Паласио
Родриго Паласио
46
Запасные
0
Скарпи
Алессио Скарпи
0
Томович
Ненад Томович
0
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
0
Сапатер
Альберто Сапатер
0
Модесто
Франческо Модесто
0
Креспо
Эрнан Креспо
0
Флоккари
Сержио Флоккари
Сампдория
мин
0
Кастеллацци
Лука Кастеллацци
90
0
Гастальделло
Даниэле Гастальделло
90
0
Циглер
Рето Циглер
90
0
Росси
Марко Росси
90
0
Каччиаторе
Фабрицио Каччиаторе
90
0
Маннини
Даниеле Маннини
54
0
Паломбо
Анджело Паломбо
90
0
Поли
Андреа Поли
59
0
Падалино
Марко Падалино
55
0
Паццини
Джампаоло Паццини
90
0
Кассано
Антонио Кассано
90
Запасные
0
Фьорилло
Винченцо Фьорилло
0
Аккарди
Пьетро Аккарди
0
Луккини
Стефано Луккини
0
Станкявичус
Мариус Станкявичус
0
Тиссоне
Фернандо Тиссоне
0
Поцци
Никола Поцци
0
Беллуччи
Клаудио Беллуччи