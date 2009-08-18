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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Уиган Атлетик
Уиган
0:1
Матч завершен
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Кеох 6
АПЛ, 2 тур
АПЛ,
2 тур
Англия
18 авг. 2009, 21:45 МСК
18.08.2009, 21:45 МСК
вторник
Составы
Уиган Атлетик
мин
0
Киркленд
Крис Киркленд
90
0
Брамбл
Титус Брамбл
90
0
Шарнер
Пауль Шарнер
90
0
Фигероа
Мэйнор Фигероа
90
0
Мелхиот
Марио Мелхиот
90
0
Кумас
Джейсон Кумас
62
0
Браун
Майкл Браун
62
0
Н'Зогбиа
Чарльз Н'Зогбиа
90
0
Томас
Хэндри Томас
90
0
Гомес
Жорди Гомес
90
0
Родальега
Уго Родальега
90
Запасные
0
Поллит
Майк Поллит
0
Бойс
Эммерсон Бойс
0
Эдман
Эрик Эдман
0
Синклейр
Скотт Синклейр
0
Уотсон
Бен Уотсон
0
Скотланд
Джейсон Скотланд
0
Кинг
Марлон Кинг
Вулверхэмптон
мин
0
Хеннесcи
Уэйн Хеннесcи
90
0
Халфорд
Грег Халфорд
65
0
Мансьенн
Майкл Мансьенн
90
0
Стирмен
Ричард Стирмен
90
0
Крэддок
Джоди Крэддок
90
0
Джарвис
Мэттью Джарвис
90
0
Мильяш
Ненад Мильяш
55
0
Эдвардс
Дэвид Эдвардс
90
0
Хенри
Карл Хенри
90
0
Уорд
Стивен Уорд
90
0
Кеох
Эндрю Кеох
6'
6'
81
Запасные
0
Ханеманн
Маркус Ханеманн
0
Зубар
Рональд Зубар
0
Элокоби
Джордж Элокоби
0
Джонс
Дэвид Джонс
0
Сурман
Эндрю Сурман
0
Воукс
Сэм Воукс
0
Спрей
Джеймс Спрей