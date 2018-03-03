Матч завершен
Уотфорд
Уотфорд
Дини 77
1:0
Матч завершен
Вест Бромвич
Вест Бромвич
АПЛ, 29 тур

АПЛ,

29 тур

Англия
3 марта 2018, 18:00 МСК
3.03.2018, 18:00 МСК
суббота
Составы
Уотфорд
мин
30
Карнезис
Орестис Карнезис
90
5
Предль
Себастьян Предль
90
6
Мариаппа
Эдриан Мариаппа
90
2
Янмат
Дэрил Янмат
90
25
Холебас
Хосе Холебас
90
29
Капу
Этьенн Капу
90
28
Каррильо
Андре Каррильо
90
37
Перейра
Роберто Перейра
90
16
Дукуре
Абдулайе Дукуре
90
9
Дини
Трой Дини
77'
77'
90
11
Ришарлисон
Ришарлисон
90
Запасные
1
Гомес
Эурелью Гомес
3
Бритос
Мигель Бритос
19
Хьюз
Уилл Хьюз
33
Окака-Чука
Стефано Окака-Чука
22
Зеегелар
Марвин Зеегелар
18
Грэй
Андре Грэй
20
Лукебакио
Доди Лукебакио
Вест Бромвич
мин
1
Фостер
Бен Фостер
90
6
Эванс
Джонни Эванс
90
3
Гиббс
Киран Гиббс
90
25
Доусон
Крейг Доусон
90
26
Хегази
Ахмед Хегази
90
11
Брант
Крис Брант
90
8
Ливермор
Джейк Ливермор
90
10
Филлипс
Мэтт Филлипс
90
20
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
90
19
Родригес
Джей Родригес
90
9
Рондон
Хосе Саломон Рондон
90
Запасные
13
Майхилл
Боаз Майхилл
23
Маколи
Гарет Маколи
2
Ньом
Аллан Ньом
14
МакКлин
Джеймс МакКлин
5
Якоб
Клаудио Якоб
17
Бурк
Оливер Бурк
28
Филд
Сэм Филд