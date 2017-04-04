Матч завершен
Уотфорд
Уотфорд
Ньянг 13
Дини 49
2:0
Матч завершен
Вест Бромвич
Вест Бромвич
АПЛ, 31 тур

АПЛ,

31 тур

Англия
4 апр. 2017, 21:45 МСК
4.04.2017, 21:45 МСК
вторник
Пол Тирни
Пол Тирни
Главный Судья
Составы
Уотфорд
мин
1
Гомес
Эурелью Гомес
90
21
Ньянг
М'Байе Ньянг
13'
13'
79
5
Предль
Себастьян Предль
45
3
Бритос
Мигель Бритос
90
15
Кэткарт
Крэйг Кэткарт
90
25
Холебас
Хосе Холебас
90
29
Капу
Этьенн Капу
90
8
Клеверли
Том Клеверли
90
16
Дукуре
Абдулайе Дукуре
90
7
Амрабат
Нордин Амрабат
69
9
Дини
Трой Дини
49'
49'
90
Запасные
30
Пантилимон
Костел Пантилимон
18
Суньига
Камило Суньига
6
Мариаппа
Эдриан Мариаппа
22
Янмат
Дэрил Янмат
47
Перейра
Дион Перейра
33
Окака-Чука
Стефано Окака-Чука
10
Саксесс
Исаак Саксесс
Вест Бромвич
мин
1
Фостер
Бен Фостер
90
11
Брант
Крис Брант
90
6
Эванс
Джонни Эванс
90
23
Маколи
Гарет Маколи
56
2
Ньом
Аллан Ньом
90
25
Доусон
Крейг Доусон
90
4
Робсон-Кану
Хол Робсон-Кану
90
8
Ливермор
Джейк Ливермор
61
24
Флетчер
Даррен Флетчер
90
14
МакКлин
Джеймс МакКлин
45
22
Шадли
Насер Шадли
90
Запасные
13
Майхилл
Боаз Майхилл
12
Уилсон
Марк Уилсон
7
Моррисон
Джеймс Моррисон
10
Филлипс
Мэтт Филлипс
5
Якоб
Клаудио Якоб
47
Филд
Сэм Филд
9
Рондон
Хосе Саломон Рондон