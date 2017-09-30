Матч завершен
Вест Бромвич
Вест Бромвич
Рондон 18
Эванс 21
2:2
Матч завершен
Уотфорд
Уотфорд
Дукуре 37
Ришарлисон 90
АПЛ, 7 тур

АПЛ,

7 тур

Англия
30 сент. 2017, 17:00 МСК
30.09.2017, 17:00 МСК
суббота
Составы
Вест Бромвич
мин
1
Фостер
Бен Фостер
90
6
Эванс
Джонни Эванс
21'
21'
90
3
Гиббс
Киран Гиббс
90
25
Доусон
Крейг Доусон
90
26
Хегази
Ахмед Хегази
90
18
Бэрри
Гарет Бэрри
90
11
Брант
Крис Брант
90
10
Филлипс
Мэтт Филлипс
90
20
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
90
19
Родригес
Джей Родригес
90
9
Рондон
Хосе Саломон Рондон
18'
18'
90
Запасные
13
Майхилл
Боаз Майхилл
2
Ньом
Аллан Ньом
4
Робсон-Кану
Хол Робсон-Кану
7
Моррисон
Джеймс Моррисон
8
Ливермор
Джейк Ливермор
22
Шадли
Насер Шадли
14
МакКлин
Джеймс МакКлин
Уотфорд
мин
1
Гомес
Эурелью Гомес
90
6
Мариаппа
Эдриан Мариаппа
90
25
Холебас
Хосе Холебас
90
27
Кабаселе
Кристиан Кабаселе
90
29
Капу
Этьенн Капу
90
21
Кико
Кико
90
8
Клеверли
Том Клеверли
90
28
Каррильо
Андре Каррильо
90
16
Дукуре
Абдулайе Дукуре
37'
37'
90
9
Дини
Трой Дини
90
11
Ришарлисон
Ришарлисон
90'
90'
90
Запасные
30
Карнезис
Орестис Карнезис
3
Бритос
Мигель Бритос
2
Янмат
Дэрил Янмат
23
Уотсон
Бен Уотсон
37
Перейра
Роберто Перейра
19
Хьюз
Уилл Хьюз
18
Грэй
Андре Грэй