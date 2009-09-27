Матч завершен
Удинезе
Удине
Ди Натале 81
Пепе 88
2:0
Матч завершен
Дженоа
Генуя
Серия А, 6 тур

Серия А,

6 тур

Италия
27 сент. 2009, 16:00 МСК
27.09.2009, 16:00 МСК
воскресенье
Маттео Трефолони
Маттео Трефолони
Главный Судья
Составы
Удинезе
мин
0
Ханданович
Самир Ханданович
90
0
Лукович
Александар Лукович
90
0
Баста
Душан Баста
90
0
Кода
Андреа Кода
90
0
Домицци
Маурицио Домицци
90
0
Пепе
Симоне Пепе
88'
88'
90
0
Д'Агостино
Гаэтано Д'Агостино
90
0
Инлер
Гекхан Инлер
90
0
Ди Натале
Антонио Ди Натале
81'
81'
83
0
Флоро Флорес
Антонио Флоро Флорес
88
0
Санчес
Алексис Санчес
90
Запасные
0
Беларди
Эмануэле Беларди
0
Фелипе
Фелипе
0
Сапата
Кристиан Сапата
0
Паскуале
Джиованни Паскуале
0
Саммарко
Паоло Саммарко
0
Лоди
Франческо Лоди
0
Корради
Бернардо Корради
Дженоа
мин
0
Амелия
Марко Амелия
90
0
Кришито
Доменико Кришито
34
0
Моретти
Эмилиано Моретти
90
0
Боккетти
Сальваторе Боккетти
90
0
Бьява
Джузеппе Бьява
38
0
Место
Джандоменико Место
90
0
Сапатер
Альберто Сапатер
90
0
Миланетто
Омар Миланетто
90
0
Креспо
Эрнан Креспо
90
0
Скулли
Джузеппе Скулли
90
0
Паласио
Родриго Паласио
62
Запасные
0
Скарпи
Алессио Скарпи
0
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
0
Эспозито
Андреа Эспозито
0
Модесто
Франческо Модесто
0
Харджа
Хуссин Харджа
0
Палладино
Раффаэле Палладино
0
Фигуэроа
Лусиано Фигуэроа