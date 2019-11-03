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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Волейбол
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Матч завершен
Дженоа
Генуя
Пандев 22
1:3
Матч завершен
Удинезе
Удине
де Пауль 32
Сема 87
Ласанья 90
Серия А, 11 тур
Серия А,
11 тур
Италия
3 нояб. 2019, 17:00 МСК
3.11.2019, 17:00 МСК
воскресенье
Составы
Дженоа
мин
19
Пандев
Горан Пандев
22'
22'
90
2
Сапата
Кристиан Сапата
90
20
Шоне
Лассе Шоне
90
32
Анкерсен
Петер Анкерсен
90
91
Сапонара
Риккардо Сапонара
90
18
Гильоне
Паоло Гильоне
90
97
Раду
Ионуц Раду
90
99
Пинамонти
Андреа Пинамонти
90
11
Куаме
Кристиан Куаме
90
17
Ромеро
Кристиан Ромеро
90
28
Агудело
Кевин Агудело
90
Запасные
5
Гольданига
Эдоардо Гольданига
3
Баррека
Антонио Баррека
14
Бираски
Давиде Бираски
13
Эль-Амик
Джавад Эль-Амик
21
Радованович
Иван Радованович
8
Лерагер
Лукас Лерагер
33
Паяч
Марко Паяч
9
Санабрия
Антонио Санабрия
10
Гюмюш
Зинан Гюмюш
Удинезе
мин
7
Окака-Чука
Стефано Окака-Чука
90
87
Де Майо
Себастьян Де Майо
90
17
Нуйтинк
Брам Нуйтинк
90
10
де Пауль
Родриго де Пауль
32'
32'
90
38
Мандрагора
Роландо Мандрагора
90
30
Несторовски
Илия Несторовски
90
11
Уолес
Уолес
90
12
Сема
Кен Сема
87'
87'
90
5
Троост-Эконг
Уильям Троост-Эконг
90
4
Опоку
Николас Опоку
90
1
Муссо
Хуан Муссо
90
Запасные
88
Николас
Николас
27
Перисан
Самуэле Перисан
3
Самир
Самир
18
тер Авест
Хайдд тер Авест
50
Бекао
Родриго Бекао
2
Сьерральта
Франсиско Сьерральта
6
Фофана
Секо Фофана
72
Барак
Антонин Барак
23
Пуссетто
Игнасио Пуссетто
91
Теодорчик
Лукаш Теодорчик
15
Ласанья
Кевин Ласанья
90'