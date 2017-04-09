Матч завершен
Удинезе
Удине
де Пауль 20
Сапата 31
Рубиньо 49
3:0
Матч завершен
Дженоа
Генуя
Серия А, 31 тур

Серия А,

31 тур

Италия
9 апр. 2017, 16:00 МСК
9.04.2017, 16:00 МСК
воскресенье
Составы
Удинезе
мин
1
Карнезис
Орестис Карнезис
90
4
Анджелла
Габриэле Анджелла
90
5
Данило
Данило
79
3
Самир
Самир
56
95
Эвангелиста
Лукас Эвангелиста
68
23
Халлфредссон
Эмил Халлфредссон
90
27
Видмер
Силвэн Видмер
90
8
Агьеманг-Баду
Эммануэль Агьеманг-Баду
90
77
Теро
Сирил Теро
90
9
Сапата
Дуван Сапата
31'
31'
90
10
де Пауль
Родриго де Пауль
20'
20'
90
Запасные
22
Скуффет
Симоне Скуффет
25
Перисан
Самуэле Перисан
30
Фелипе
Фелипе
75
Арто
Томас Арто
53
Аднан
Али Аднан
34
Силва
Габриэль Силва
26
Кумс
Свен Кумс
99
Балич
Андрия Балич
96
Эвандро
Эвандро
19
Ридер
Ридер
18
Перица
Стипе Перица
Дженоа
мин
83
Рубиньо
Рубиньо
49'
49'
90
8
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
90
24
Муньос
Эсекьель Муньос
90
5
Иццо
Армандо Иццо
90
93
Лаксальт
Диего Лаксальт
90
30
Ригони
Лука Ригони
70
4
Кофи
Исаак Кофи
90
10
Нтчам
Оливье Нтчам
90
32
Морозини
Леонардо Морозини
60
15
Хильмарк
Оскар Хильмарк
55
9
Симеоне
Джованни Симеоне
90
Запасные
23
Ламанна
Эудженио Ламанна
38
Зима
Лукаш Зима
3
Джентилетти
Сантьяго Джентилетти
21
Орбан
Лукас Орбан
14
Бираски
Давиде Бираски
44
Велозу
Мигель Велозу
99
Нинкович
Никола Нинкович
94
Катальди
Данило Катальди
16
Бегетто
Андреа Бегетто
27
Пандев
Горан Пандев
11
Палладино
Раффаэле Палладино
22
Лазович
Дарко Лазович