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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Дженоа
Генуя
Окампос 24
1:1
Матч завершен
Удинезе
Удине
Теро 11
Серия А, 12 тур
Серия А,
12 тур
Италия
6 нояб. 2016, 17:00 МСК
6.11.2016, 17:00 МСК
воскресенье
Джанлука Манганьелло
Джанлука Манганьелло
Главный Судья
Составы
Дженоа
мин
8
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
90
1
Перин
Маттиа Перин
90
21
Орбан
Лукас Орбан
90
5
Иццо
Армандо Иццо
90
93
Лаксальт
Диего Лаксальт
90
44
Велозу
Мигель Велозу
90
28
Ригони
Лука Ригони
69
88
Ринкон
Томас Ринкон
90
2
Эденилсон
Эденилсон
77
19
Паволетти
Леонардо Паволетти
90
11
Окампос
Лукас Окампос
24'
24'
57
Запасные
23
Ламанна
Эудженио Ламанна
38
Зима
Лукаш Зима
24
Муньос
Эсекьель Муньос
3
Джентилетти
Сантьяго Джентилетти
29
Фьямоцци
Риккардо Фьямоцци
14
Бираски
Давиде Бираски
4
Кофи
Исаак Кофи
99
Нинкович
Никола Нинкович
10
Нтчам
Оливье Нтчам
27
Пандев
Горан Пандев
22
Лазович
Дарко Лазович
9
Симеоне
Джованни Симеоне
Удинезе
мин
6
Фофана
Секо Фофана
90
1
Карнезис
Орестис Карнезис
90
30
Фелипе
Фелипе
90
2
Ваге
Молла Ваге
90
5
Данило
Данило
90
27
Видмер
Силвэн Видмер
90
26
Кумс
Свен Кумс
90
8
Агьеманг-Баду
Эммануэль Агьеманг-Баду
90
77
Теро
Сирил Теро
11'
11'
66
9
Сапата
Дуван Сапата
72
10
де Пауль
Родриго де Пауль
60
Запасные
22
Скуффет
Симоне Скуффет
25
Перисан
Самуэле Перисан
75
Арто
Томас Арто
4
Анджелла
Габриэле Анджелла
53
Аднан
Али Аднан
3
Самир
Самир
33
Коне
Панайотис Коне
95
Эвангелиста
Лукас Эвангелиста
99
Балич
Андрия Балич
19
Ридер
Ридер
18
Перица
Стипе Перица
11
Пеньяранда
Адальберто Пеньяранда