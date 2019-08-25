Матч завершен
Торино
Турин
Дзадза 14
Дзадза 55
2:1
Матч завершен
Сассуоло
Сассуоло
Капуто 69
Серия А, 1 тур

Серия А,

1 тур

Италия
25 авг. 2019, 21:45 МСК
25.08.2019, 21:45 МСК
воскресенье
Составы
Торино
мин
29
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
90
15
Ансальди
Кристиан Ансальди
90
88
Ринкон
Томас Ринкон
90
11
Дзадза
Симоне Дзадза
14'
55'
14', 55'
90
39
Сиригу
Сальваторе Сиригу
90
8
Базелли
Даниэле Базелли
90
5
Иццо
Армандо Иццо
90
9
Белотти
Андреа Белотти
90
7
Лукич
Саша Лукич
90
14
Бонифази
Кевин Бонифази
90
36
Бремер
Бремер
90
Запасные
25
Розати
Антонио Розати
30
Джиджи
Коффи Джиджи
34
Эйна
Ола Эйна
23
Мейте
Суалихо Мейте
27
Париджини
Витторио Париджини
21
Беренгер
Алекс Беренгер
22
Миллико
Винченцо Миллико
Сассуоло
мин
47
Консильи
Андреа Консильи
90
68
Бурабиа
Мехди Бурабиа
90
14
Мба Обьянг
Педро Мба Обьянг
90
9
Капуто
Франческо Капуто
69'
69'
90
22
Тольян
Джереми Тольян
90
73
Локателли
Мануэль Локателли
90
7
Бога
Жереми Бога
90
31
Феррари
Джанмарко Феррари
90
2
Марлон
Марлон
90
6
Рожерио
Рожерио
90
23
Траоре
Хамед Траоре
90
Запасные
56
Пеголо
Джанлука Пеголо
13
Пелузо
Федерико Пелузо
3
Гольданига
Эдоардо Гольданига
5
Гравийон
Эндрю Гравийон
8
Дункан
Альфред Дункан
36
Маццителли
Лука Маццителли
10
Джуричич
Филип Джуричич
99
Бриньола
Энрико Бриньола