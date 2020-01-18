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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
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Матч завершен
Сассуоло
Сассуоло
Бога 61
Берарди 73
2:1
Матч завершен
Торино
Турин
Локателли 20
Серия А, 20 тур
Серия А,
20 тур
Италия
18 янв. 2020, 20:00 МСК
18.01.2020, 20:00 МСК
суббота
Составы
Сассуоло
мин
54
Консильи
Андреа Консильи
90
77
Кирьякопулос
Георгиос Кирьякопулос
90
13
Пелузо
Федерико Пелузо
90
22
Тольян
Джереми Тольян
90
19
Романья
Филиппо Романья
90
14
Мба Обьянг
Педро Мба Обьянг
90
73
Локателли
Мануэль Локателли
20'
20'
90
7
Бога
Жереми Бога
61'
61'
90
23
Траоре
Хамед Траоре
69
9
Капуто
Франческо Капуто
88
25
Берарди
Доменико Берарди
73'
73'
90
Запасные
63
Турати
Стефано Турати
56
Пеголо
Джанлука Пеголо
6
Рожерио
Рожерио
17
Мюлдюр
Мерт Мюлдюр
68
Бурабиа
Мехди Бурабиа
4
Маньянелли
Франческо Маньянелли
10
Джуричич
Филип Джуричич
Торино
мин
39
Сиригу
Сальваторе Сиригу
90
29
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
90
33
Н'Кулу
Николя Н'Кулу
90
5
Иццо
Армандо Иццо
90
30
Джиджи
Коффи Джиджи
76
34
Эйна
Ола Эйна
90
88
Ринкон
Томас Ринкон
79
24
Верди
Симоне Верди
53
7
Лукич
Саша Лукич
90
21
Беренгер
Алекс Беренгер
90
9
Белотти
Андреа Белотти
90
Запасные
25
Розати
Антонио Розати
18
Уйкани
Самир Уйкани
4
Лянко
Лянко
36
Бремер
Бремер
10
Фальке
Яго Фальке
93
Лаксальт
Диего Лаксальт
8
Базелли
Даниэле Базелли
23
Мейте
Суалихо Мейте
20
Эдера
Симоне Эдера
22
Миллико
Винченцо Миллико