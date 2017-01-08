Матч завершен
Сассуоло
Сассуоло
0:0
Матч завершен
Торино
Турин
Серия А, 19 тур

Серия А,

19 тур

Италия
8 янв. 2017, 17:00 МСК
8.01.2017, 17:00 МСК
воскресенье
Составы
Сассуоло
мин
47
Консильи
Андреа Консильи
90
13
Пелузо
Федерико Пелузо
90
15
Ачерби
Франческо Ачерби
90
55
Летшерт
Тимо Летшерт
90
20
Лирола
Поль Лирола
90
90
Рагуса
Антонио Рагуса
90
12
Сенси
Стефано Сенси
90
16
Политано
Маттео Политано
72
11
Дефрель
Грегор Дефрель
90
27
Риччи
Федерико Риччи
78
Запасные
79
Пеголо
Джанлука Пеголо
1
Помини
Альберто Помини
26
Терранова
Эмануэле Терранова
38
Эрлич
Мартин Эрлич
39
Делл'Орко
Кристиан Делл'Орко
98
Адьяпонг
Клод Адьяпонг
32
Дункан
Альфред Дункан
33
Франкини
Симоне Франкини
10
Матри
Алессандро Матри
9
Иеммелло
Пьетро Иеммелло
25
Берарди
Доменико Берарди
17
Пьерини
Николас Пьерини
Торино
мин
21
Харт
Джо Харт
90
24
Моретти
Эмилиано Моретти
84
13
Россеттини
Лука Россеттини
90
23
Баррека
Антонио Баррека
90
22
Оби
Жоэль Оби
79
7
Дзаппакоста
Давиде Дзаппакоста
90
18
Вальдифиори
Мирко Вальдифиори
90
15
Бенасси
Марко Бенасси
90
10
Льяич
Адем Льяич
90
9
Белотти
Андреа Белотти
90
14
Фальке
Яго Фальке
90
Запасные
90
Куккьетти
Томмазо Куккьетти
1
Паделли
Даниэле Паделли
29
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
93
Айети
Арлинд Айети
4
Кастан
Леандро Кастан
26
Авелар
Данило Авелар
8
Базелли
Даниэле Базелли
25
Лукич
Саша Лукич
11
Лопес
Макси Лопес
17
Мартинес
Джозеф Мартинес
31
Бойе
Лукас Бойе