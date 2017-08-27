Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Квинси Промес
Криштиану Роналду
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Марко Ройс
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Кения
Англия
Ирландия
Белоруссия
Португалия
Косово
США
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Тамбов
Ливерпуль
Локомотив
Ювентус
Зальцбург
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Торино
Турин
Белотти 44
Льяич 84
Оби 88
3:0
Матч завершен
Сассуоло
Сассуоло
Серия А, 2 тур
Серия А,
2 тур
Италия
27 авг. 2017, 19:00 МСК
27.08.2017, 19:00 МСК
воскресенье
Составы
Торино
мин
39
Сиригу
Сальваторе Сиригу
90
24
Моретти
Эмилиано Моретти
90
29
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
90
33
Н'Кулу
Николя Н'Кулу
90
23
Баррека
Антонио Баррека
90
88
Ринкон
Томас Ринкон
90
22
Оби
Жоэль Оби
88'
88'
90
14
Фальке
Яго Фальке
90
21
Беренгер
Алекс Беренгер
90
10
Льяич
Адем Льяич
84'
84'
90
9
Белотти
Андреа Белотти
44'
44'
90
Запасные
1
Ичасо
Сальвадор Ичасо
3
Молинаро
Кристиан Молинаро
6
Аква
Африйе Аква
7
Дзаппакоста
Давиде Дзаппакоста
16
Густафсон
Самуэль Густафсон
27
Париджини
Витторио Париджини
99
Садик
Умар Садик
19
Де Лука
Мануэль Де Лука
Сассуоло
мин
47
Консильи
Андреа Консильи
90
28
Каннаваро
Паоло Каннаваро
90
15
Ачерби
Франческо Ачерби
90
23
Гаццола
Марсело Гаццола
90
21
Лирола
Поль Лирола
90
7
Миссироли
Симоне Миссироли
90
32
Дункан
Альфред Дункан
90
4
Маньянелли
Франческо Маньянелли
90
25
Берарди
Доменико Берарди
90
16
Политано
Маттео Политано
90
11
Фальчинелли
Диего Фальчинелли
90
Запасные
77
Пеголо
Джанлука Пеголо
24
Гольданига
Эдоардо Гольданига
55
Летшерт
Тимо Летшерт
98
Адьяпонг
Клод Адьяпонг
8
Бьондини
Давиде Бьондини
20
Риччи
Федерико Риччи
6
Маццителли
Лука Маццителли
12
Сенси
Стефано Сенси
90
Рагуса
Антонио Рагуса
17
Пьерини
Николас Пьерини