Матч завершен
Торино
Турин
Белотти 44
Льяич 84
Оби 88
3:0
Матч завершен
Сассуоло
Сассуоло
Серия А, 2 тур

Серия А,

2 тур

Италия
27 авг. 2017, 19:00 МСК
27.08.2017, 19:00 МСК
воскресенье
Составы
Торино
мин
39
Сиригу
Сальваторе Сиригу
90
24
Моретти
Эмилиано Моретти
90
29
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
90
33
Н'Кулу
Николя Н'Кулу
90
23
Баррека
Антонио Баррека
90
88
Ринкон
Томас Ринкон
90
22
Оби
Жоэль Оби
88'
88'
90
14
Фальке
Яго Фальке
90
21
Беренгер
Алекс Беренгер
90
10
Льяич
Адем Льяич
84'
84'
90
9
Белотти
Андреа Белотти
44'
44'
90
Запасные
1
Ичасо
Сальвадор Ичасо
3
Молинаро
Кристиан Молинаро
6
Аква
Африйе Аква
7
Дзаппакоста
Давиде Дзаппакоста
16
Густафсон
Самуэль Густафсон
27
Париджини
Витторио Париджини
99
Садик
Умар Садик
19
Де Лука
Мануэль Де Лука
Сассуоло
мин
47
Консильи
Андреа Консильи
90
28
Каннаваро
Паоло Каннаваро
90
15
Ачерби
Франческо Ачерби
90
23
Гаццола
Марсело Гаццола
90
21
Лирола
Поль Лирола
90
7
Миссироли
Симоне Миссироли
90
32
Дункан
Альфред Дункан
90
4
Маньянелли
Франческо Маньянелли
90
25
Берарди
Доменико Берарди
90
16
Политано
Маттео Политано
90
11
Фальчинелли
Диего Фальчинелли
90
Запасные
77
Пеголо
Джанлука Пеголо
24
Гольданига
Эдоардо Гольданига
55
Летшерт
Тимо Летшерт
98
Адьяпонг
Клод Адьяпонг
8
Бьондини
Давиде Бьондини
20
Риччи
Федерико Риччи
6
Маццителли
Лука Маццителли
12
Сенси
Стефано Сенси
90
Рагуса
Антонио Рагуса
17
Пьерини
Николас Пьерини