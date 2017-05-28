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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Волейбол
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Матч завершен
Торино
Турин
Бойе 6
Базелли 22
Де Сильвестри 45
Фальке 57
Белотти 79
5:3
Матч завершен
Сассуоло
Сассуоло
Дефрель 14
Дефрель 40
Дефрель 81
Серия А, 38 тур
Серия А,
38 тур
Италия
28 мая 2017, 21:45 МСК
28.05.2017, 21:45 МСК
воскресенье
Антонио Рапуано
Антонио Рапуано
Главный Судья
Составы
Торино
мин
8
Базелли
Даниэле Базелли
22'
22'
66
21
Харт
Джо Харт
90
24
Моретти
Эмилиано Моретти
90
29
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
45'
45'
90
13
Россеттини
Лука Россеттини
90
23
Баррека
Антонио Баррека
90
18
Вальдифиори
Мирко Вальдифиори
90
6
Аква
Африйе Аква
45
31
Бойе
Лукас Бойе
6'
6'
75
9
Белотти
Андреа Белотти
79'
79'
90
14
Фальке
Яго Фальке
57'
57'
90
Запасные
1
Паделли
Даниэле Паделли
5
Карлао
Карлао
3
Молинаро
Кристиан Молинаро
93
Айети
Арлинд Айети
4
Кастан
Леандро Кастан
22
Оби
Жоэль Оби
26
Авелар
Данило Авелар
15
Бенасси
Марко Бенасси
25
Лукич
Саша Лукич
16
Густафсон
Самуэль Густафсон
19
Итурбе
Хуан Итурбе
Сассуоло
мин
12
Сенси
Стефано Сенси
90
79
Пеголо
Джанлука Пеголо
90
28
Каннаваро
Паоло Каннаваро
90
13
Пелузо
Федерико Пелузо
90
15
Ачерби
Франческо Ачерби
90
23
Гаццола
Марсело Гаццола
71
4
Маньянелли
Франческо Маньянелли
90
8
Бьондини
Давиде Бьондини
66
16
Политано
Маттео Политано
77
11
Дефрель
Грегор Дефрель
14'
40'
81'
14', 40'
81'
90
25
Берарди
Доменико Берарди
90
Запасные
1
Помини
Альберто Помини
5
Антеи
Лука Антеи
55
Летшерт
Тимо Летшерт
20
Лирола
Поль Лирола
21
Аквилани
Альберто Аквилани
7
Миссироли
Симоне Миссироли
22
Маццителли
Лука Маццителли
6
Пеллегрини
Лоренцо Пеллегрини
10
Матри
Алессандро Матри
9
Иеммелло
Пьетро Иеммелло
90
Рагуса
Антонио Рагуса