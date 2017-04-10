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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
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Волейбол
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Матч завершен
Томь
Томск
Пугин 13
Соболев 83
2:2
Матч завершен
Рубин
Казань
Лестьенн 47
Лестьенн 79
РПЛ, 22 тур
РПЛ,
22 тур
Россия
10 апр. 2017, 15:00 МСК
10.04.2017, 15:00 МСК
понедельник
Артем Чистяков
Артем Чистяков
Главный Судья
Составы
Томь
мин
42
Мелихов
Александр Мелихов
90
89
Осипов
Дмитрий Осипов
90
84
Митерев
Антон Митерев
90
17
Пугин
Алексей Пугин
13'
13'
90
92
Чуперка
Валерий Чуперка
90
15
Баляйкин
Евгений Баляйкин
90
74
Макурин
Антон Макурин
80
87
Сасин
Дмитрий Сасин
80
18
Попов
Артем Попов
90
7
Голышев
Павел Голышев
90
97
Соболев
Александр Соболев
83'
83'
90
Запасные
1
Солосин
Алексей Солосин
54
Букачев
Александр Букачев
69
Карымов
Марк Карымов
65
Салахутдинов
Руслан Салахутдинов
88
Большунов
Даниил Большунов
98
Гвинейский
Никита Гвинейский
94
Науменко
Александр Науменко
Рубин
мин
1
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
90
Бурлак
Тарас Бурлак
90
25
Самбрано
Карлос Самбрано
90
23
Бауэр
Мориц Бауэр
90
49
Устинов
Виталий Устинов
90
88
Камболов
Руслан Камболов
90
85
Ахметов
Ильзат Ахметов
68
8
Сонг
Александр Сонг
87
31
Ткачук
Денис Ткачук
90
22
Жонатас
Жонатас
90
10
Лестьенн
Максим Лестьенн
79'
47'
79'
47'
90
Запасные
91
Нестеренко
Юрий Нестеренко
16
Акмурзин
Тимур Акмурзин
2
Кузьмин
Олег Кузьмин
6
Санчес
Серхио Санчес
61
Карадениз
Гекдениз Карадениз
4
М'Вила
Янн М'Вила
21
Рочина
Рубен Рочина
70
Махатадзе
Георгий Махатадзе
20
Цакташ
Мийо Цакташ