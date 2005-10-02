Матч завершен
Рубин
Казань
0:0
Матч завершен
Томь
Томск
РПЛ, 25 тур

РПЛ,

25 тур

Россия
2 окт. 2005, 18:00 МСК
2.10.2005, 18:00 МСК
воскресенье
Составы