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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
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Матч завершен
Рубин
Казань
Рязанцев 36
Орехов 64
2:1
Матч завершен
Томь
Томск
Дзюба 37
РПЛ, 16 тур
РПЛ,
16 тур
Россия
8 авг. 2010, 19:30 МСК
8.08.2010, 19:30 МСК
воскресенье
Альмир Каюмов
Альмир Каюмов
Главный Судья
Составы
Рубин
мин
0
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
0
Ансальди
Кристиан Ансальди
90
0
Орехов
Александр Орехов
64'
64'
90
0
Навас
Сесар Навас
90
0
Калешин
Виталий Калешин
90
0
Рязанцев
Александр Рязанцев
36'
36'
90
0
Касаев
Алан Касаев
84
0
Нобоа
Кристиан Нобоа
90
0
Муравски
Рафал Муравски
90
0
Карадениз
Гекдениз Карадениз
81
0
Мартинс
Обафеми Мартинс
75
Запасные
0
Чебану
Илья Чебану
0
Кузьмин
Олег Кузьмин
0
Фигерас
Жорди Фигерас
0
Сибайя
МакБет Сибайя
0
Быстров
Петр Быстров
0
Баляйкин
Евгений Баляйкин
0
Махмутов
Руслан Махмутов
Томь
мин
0
Парейко
Сергей Парейко
90
0
Строев
Виктор Строев
67
0
Гультяев
Илья Гультяев
90
0
Йокич
Джордже Йокич
90
0
Хатаженков
Владислав Хатаженков
90
0
Ковальчук
Кирилл Ковальчук
59
0
Мичков
Дмитрий Мичков
84
0
Смирнов
Дмитрий Смирнов
90
0
Ким Нам Иль
Ким Нам Иль
90
0
Ковальчук
Сергей Ковальчук
90
0
Дзюба
Артем Дзюба
37'
37'
90
Запасные
0
Поляков
Алексей Поляков
0
Джиоев
Георгий Джиоев
0
Туев
Иван Туев
0
Климов
Валерий Климов
0
Немет
Норберт Немет
0
Корниленко
Сергей Корниленко
0
Стариков
Евгений Стариков