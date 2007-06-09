Матч завершен
Томь
Томск
2:0
Матч завершен
Рубин
Казань
РПЛ, 12 тур

РПЛ,

12 тур

Россия
9 июня 2007, 14:00 МСК
9.06.2007, 14:00 МСК
суббота
Юрий Баскаков
Юрий Баскаков
Главный Судья
Составы