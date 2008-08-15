Матч завершен
Томь
Томск
1:2
Матч завершен
Рубин
Казань
РПЛ, 18 тур

РПЛ,

18 тур

Россия
15 авг. 2008, 15:00 МСК
15.08.2008, 15:00 МСК
пятница
Николай Иванов
Николай Иванов
Главный Судья
Составы