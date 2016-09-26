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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Рубин
Казань
Жонатас 26
Камболов 79
2:1
Матч завершен
Томь
Томск
Враньеш 49
РПЛ, 8 тур
РПЛ,
8 тур
Россия
26 сент. 2016, 19:30 МСК
26.09.2016, 19:30 МСК
понедельник
Сергей Лапочкин
Сергей Лапочкин
Главный Судья
Составы
Рубин
мин
1
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
3
Набиуллин
Эльмир Набиуллин
90
90
Бурлак
Тарас Бурлак
90
25
Самбрано
Карлос Самбрано
90
23
Бауэр
Мориц Бауэр
90
88
Камболов
Руслан Камболов
79'
79'
90
8
Сонг
Александр Сонг
90
31
Ткачук
Денис Ткачук
79
21
Рочина
Рубен Рочина
27
9
Канунников
Максим Канунников
90
22
Жонатас
Жонатас
26'
26'
46
Запасные
91
Нестеренко
Юрий Нестеренко
6
Санчес
Серхио Санчес
49
Устинов
Виталий Устинов
64
Мавинга
Крис Мавинга
13
Бергстрем
Эмиль Бергстрем
61
Карадениз
Гекдениз Карадениз
4
М'Вила
Янн М'Вила
27
Оздоев
Магомед Оздоев
77
Саму
Саму
85
Ахметов
Ильзат Ахметов
10
Лестьенн
Максим Лестьенн
96
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов
Томь
мин
1
Солосин
Алексей Солосин
90
15
Бордачев
Максим Бордачев
90
3
Дьяков
Виталий Дьяков
90
2
Жиров
Александр Жиров
90
23
Враньеш
Огнен Враньеш
49'
49'
90
9
Комбаров
Кирилл Комбаров
70
48
Тишкин
Максим Тишкин
90
17
Пугин
Алексей Пугин
90
5
Бикфалви
Эрик Бикфалви
90
6
Дроппа
Лукаш Дроппа
88
22
Самодин
Сергей Самодин
78
Запасные
77
Коченков
Антон Коченков
19
Тен
Петр Тен
14
Дудиев
Аслан Дудиев
20
Яблонски
Давид Яблонски
34
Баляйкин
Евгений Баляйкин
10
Кузнецов
Сергей Кузнецов
8
Ковальчук
Кирилл Ковальчук
11
Касьян
Александр Касьян
18
Попов
Артем Попов
7
Голышев
Павел Голышев
99
Погребняк
Кирилл Погребняк
78
Кудряшов
Павел Кудряшов