Матч завершен
Томь
Томск
0:1
Матч завершен
Рубин
Казань
Бухаров 77
РПЛ, 2 тур

РПЛ,

2 тур

Россия
22 марта 2010, 15:00 МСК
22.03.2010, 15:00 МСК
понедельник
Николай Иванов
Николай Иванов
Главный Судья
Составы
Томь
мин
0
Парейко
Сергей Парейко
90
0
Иванов
Андрей Иванов
90
0
Йокич
Джордже Йокич
90
0
Джиоев
Георгий Джиоев
90
0
Смирнов
Дмитрий Смирнов
90
0
Скобляков
Сергей Скобляков
62
0
Мичков
Дмитрий Мичков
82
0
Ким Нам Иль
Ким Нам Иль
90
0
Климов
Валерий Климов
90
0
Мазнов
Горан Мазнов
46
0
Корниленко
Сергей Корниленко
90
Запасные
0
Поляков
Алексей Поляков
0
Туев
Иван Туев
0
Гультяев
Илья Гультяев
0
Киселев
Денис Киселев
0
Волков
Виталий Волков
0
Харитонов
Александр Харитонов
0
Ковальчук
Кирилл Ковальчук
Рубин
мин
0
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
0
Ансальди
Кристиан Ансальди
90
0
Орехов
Александр Орехов
90
0
Навас
Сесар Навас
90
0
Салуквадзе
Лаша Салуквадзе
90
0
Касаев
Алан Касаев
90
0
Нобоа
Кристиан Нобоа
90
0
Муравски
Рафал Муравски
90
0
Текке
Фатих Текке
79
0
Горбанец
Андрей Горбанец
90
0
Бухаров
Александр Бухаров
77'
77'
90
Запасные
0
Черемисин
Евгений Черемисин
0
Фигерас
Жорди Фигерас
0
Сибайя
МакБет Сибайя
0
Натхо
Бибрас Натхо
0
Мирзаев
Даврон Мирзаев
0
Портнягин
Игорь Портнягин
0
Кабзе
Хасан Кабзе