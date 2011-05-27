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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Матч завершен
Рубин
Казань
Рязанцев 7
Медведев 32
Нобоа 58
Натхо 76
4:1
Матч завершен
Томь
Томск
Скобляков 38
РПЛ, 11 тур
РПЛ,
11 тур
Россия
27 мая 2011, 17:45 МСК
27.05.2011, 17:45 МСК
пятница
Максим Лаюшкин
Максим Лаюшкин
Главный Судья
Составы
Рубин
мин
0
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
0
Ансальди
Кристиан Ансальди
90
0
Шаронов
Роман Шаронов
90
0
Навас
Сесар Навас
90
0
Боккетти
Сальваторе Боккетти
90
0
Лебеденко
Игорь Лебеденко
70
0
Нобоа
Кристиан Нобоа
58'
58'
90
0
Натхо
Бибрас Натхо
76'
76'
90
0
Карадениз
Гекдениз Карадениз
78
0
Рязанцев
Александр Рязанцев
7'
7'
90
0
Медведев
Алексей Медведев
32'
32'
74
Запасные
0
Нестеренко
Юрий Нестеренко
0
Касаев
Алан Касаев
0
Быстров
Петр Быстров
0
Немов
Петр Немов
0
Кисляк
Сергей Кисляк
0
Дядюн
Владимир Дядюн
0
Чала
Вальтер Чала
Томь
мин
0
Песьяков
Сергей Песьяков
90
0
Скобляков
Сергей Скобляков
38'
38'
90
0
Йокич
Джордже Йокич
90
0
Сабитов
Ренат Сабитов
90
0
Гультяев
Илья Гультяев
90
0
Канунников
Максим Канунников
90
0
Тигорев
Ян Тигорев
90
0
Ковальчук
Кирилл Ковальчук
46
0
Ким Нам Иль
Ким Нам Иль
90
0
Стариков
Евгений Стариков
59
0
Голышев
Павел Голышев
73
Запасные
0
Комиссаров
Иван Комиссаров
0
Строев
Виктор Строев
0
Хатаженков
Владислав Хатаженков
0
Сосновский
Сергей Сосновский
0
Никитинский
Дмитрий Никитинский
0
Баженов
Никита Баженов