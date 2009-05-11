Матч завершен
Рубин
Казань
Шаронов 24
Карадениз 27
Адамов 80
Кабзе 84
4:0
Матч завершен
Томь
Томск
РПЛ, 8 тур

РПЛ,

8 тур

Россия
11 мая 2009, 13:00 МСК
11.05.2009, 13:00 МСК
понедельник
Вячеслав Харламов
Вячеслав Харламов
Главный Судья
Составы
Рубин
мин
0
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
0
Ансальди
Кристиан Ансальди
90
0
Шаронов
Роман Шаронов
24'
24'
90
0
Навас
Сесар Навас
90
0
Попов
Алексей Попов
90
0
Нобоа
Кристиан Нобоа
90
0
Сибайя
МакБет Сибайя
90
0
Семак
Сергей Семак
90
0
Домингес
Алехандро Домингес
61
0
Карадениз
Гекдениз Карадениз
27'
27'
73
0
Адамов
Роман Адамов
80'
80'
81
Запасные
0
Козко
Сергей Козко
0
Квирквелия
Дато Квирквелия
0
Томас
Степан Томас
0
Ребров
Сергей Ребров
0
Баляйкин
Евгений Баляйкин
0
Горбанец
Андрей Горбанец
0
Кабзе
Хасан Кабзе
84'
Томь
мин
0
Парейко
Сергей Парейко
90
0
Смирнов
Дмитрий Смирнов
90
0
Иванов
Андрей Иванов
90
0
Катынсус
Валерий Катынсус
90
0
Йокич
Джордже Йокич
90
0
Харитонов
Александр Харитонов
69
0
Скобляков
Сергей Скобляков
82
0
Мичков
Дмитрий Мичков
90
0
Климов
Валерий Климов
90
0
Мазнов
Горан Мазнов
90
0
Корниленко
Сергей Корниленко
82
Запасные
0
Поляков
Алексей Поляков
0
Строев
Виктор Строев
0
Янотовский
Василий Янотовский
0
Волков
Виталий Волков
0
Радосавлевич
Александар Радосавлевич
0
Немет
Норберт Немет
0
Архипов
Антон Архипов