Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Квинси Промес
Криштиану Роналду
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Марко Ройс
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Кения
Англия
Ирландия
Белоруссия
Португалия
Косово
США
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Тамбов
Ливерпуль
Локомотив
Ювентус
Уфа
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Рубин
Казань
Шаронов 24
Карадениз 27
Адамов 80
Кабзе 84
4:0
Матч завершен
Томь
Томск
РПЛ, 8 тур
РПЛ,
8 тур
Россия
11 мая 2009, 13:00 МСК
11.05.2009, 13:00 МСК
понедельник
Вячеслав Харламов
Вячеслав Харламов
Главный Судья
Составы
Рубин
мин
0
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
0
Ансальди
Кристиан Ансальди
90
0
Шаронов
Роман Шаронов
24'
24'
90
0
Навас
Сесар Навас
90
0
Попов
Алексей Попов
90
0
Нобоа
Кристиан Нобоа
90
0
Сибайя
МакБет Сибайя
90
0
Семак
Сергей Семак
90
0
Домингес
Алехандро Домингес
61
0
Карадениз
Гекдениз Карадениз
27'
27'
73
0
Адамов
Роман Адамов
80'
80'
81
Запасные
0
Козко
Сергей Козко
0
Квирквелия
Дато Квирквелия
0
Томас
Степан Томас
0
Ребров
Сергей Ребров
0
Баляйкин
Евгений Баляйкин
0
Горбанец
Андрей Горбанец
0
Кабзе
Хасан Кабзе
84'
Томь
мин
0
Парейко
Сергей Парейко
90
0
Смирнов
Дмитрий Смирнов
90
0
Иванов
Андрей Иванов
90
0
Катынсус
Валерий Катынсус
90
0
Йокич
Джордже Йокич
90
0
Харитонов
Александр Харитонов
69
0
Скобляков
Сергей Скобляков
82
0
Мичков
Дмитрий Мичков
90
0
Климов
Валерий Климов
90
0
Мазнов
Горан Мазнов
90
0
Корниленко
Сергей Корниленко
82
Запасные
0
Поляков
Алексей Поляков
0
Строев
Виктор Строев
0
Янотовский
Василий Янотовский
0
Волков
Виталий Волков
0
Радосавлевич
Александар Радосавлевич
0
Немет
Норберт Немет
0
Архипов
Антон Архипов