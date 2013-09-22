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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
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Матч завершен
Рубин
Казань
Рондон 15
1:2
Матч завершен
Томь
Томск
Панченко 34
Бордачев 87
РПЛ, 9 тур
РПЛ,
9 тур
Россия
22 сент. 2013, 15:00 МСК
22.09.2013, 15:00 МСК
воскресенье
Вячеслав Харламов
Вячеслав Харламов
Главный Судья
Составы
Рубин
мин
0
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
0
Кулик
Владислав Кулик
55
0
Маркано
Иван Маркано
90
0
Навас
Сесар Навас
90
0
Кузьмин
Олег Кузьмин
90
0
Рязанцев
Александр Рязанцев
90
0
М'Вила
Янн М'Вила
90
0
Кисляк
Сергей Кисляк
55
0
Еременко
Роман Еременко
90
0
Торбинский
Дмитрий Торбинский
46
0
Рондон
Хосе Саломон Рондон
15'
15'
90
Запасные
0
Арлаускис
Гедрюс Арлаускис
0
Шаронов
Роман Шаронов
0
Кверквелия
Соломон Кверквелия
0
Карадениз
Гекдениз Карадениз
0
Джалилов
Алишер Джалилов
0
Натхо
Бибрас Натхо
0
Вакасо
Мубарак Вакасо
0
Прудников
Александр Прудников
Томь
мин
0
Божович
Младен Божович
90
0
Бордачев
Максим Бордачев
87'
87'
90
0
Йиранек
Мартин Йиранек
90
0
Рыков
Владимир Рыков
90
0
Миланов
Живко Миланов
90
0
Панченко
Кирилл Панченко
34'
34'
78
0
Омельянчук
Сергей Омельянчук
85
0
Башкиров
Евгений Башкиров
90
0
Голышев
Павел Голышев
90
0
Сорокин
Валерий Сорокин
72
0
Голенда
Ян Голенда
90
Запасные
0
Чебану
Илья Чебану
0
Кисенков
Владимир Кисенков
0
Аравин
Алексей Аравин
0
Салата
Корнел Салата
0
Комков
Михаил Комков
0
Черевко
Александр Черевко
0
Астафьев
Максим Астафьев
0
Баженов
Никита Баженов
0
Игнатович
Павел Игнатович