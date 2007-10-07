Матч завершен
Рубин
Казань
1:3
Матч завершен
Томь
Томск
РПЛ, 26 тур

РПЛ,

26 тур

Россия
7 окт. 2007, 15:30 МСК
7.10.2007, 15:30 МСК
воскресенье
Александр Колобаев
Александр Колобаев
Главный Судья
Составы