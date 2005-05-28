Матч завершен
Томь
Томск
1:2
Матч завершен
Рубин
Казань
РПЛ, 10 тур

РПЛ,

10 тур

Россия
28 мая 2005, 15:00 МСК
28.05.2005, 15:00 МСК
суббота
Алексей Николаев
Алексей Николаев
Главный Судья
Составы