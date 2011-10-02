Матч завершен
Томь
Томск
0:2
Матч завершен
Рубин
Казань
Боккетти 51
Боккетти 84
РПЛ, 26 тур

РПЛ,

26 тур

Россия
2 окт. 2011, 13:00 МСК
2.10.2011, 13:00 МСК
воскресенье
Сергей Лапочкин
Сергей Лапочкин
Главный Судья
Составы
Томь
мин
0
Песьяков
Сергей Песьяков
90
0
Строев
Виктор Строев
90
0
Воронов
Денис Воронов
90
0
Дананае
Овидиу Дананае
90
0
Гультяев
Илья Гультяев
90
0
Канунников
Максим Канунников
90
0
Харитонов
Александр Харитонов
54
0
Сосновский
Сергей Сосновский
90
0
Ропотан
Адриан Ропотан
90
0
Бояринцев
Денис Бояринцев
57
0
Савин
Евгений Савин
76
Запасные
0
Ботвиньев
Алексей Ботвиньев
0
Смирнов
Дмитрий Смирнов
0
Никитинский
Дмитрий Никитинский
0
Лактионов
Денис Лактионов
0
Баженов
Никита Баженов
0
Стариков
Евгений Стариков
0
Погребняк
Кирилл Погребняк
Рубин
мин
0
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
0
Боккетти
Сальваторе Боккетти
51'
84'
51', 84'
90
0
Шаронов
Роман Шаронов
90
0
Навас
Сесар Навас
90
0
Кисляк
Сергей Кисляк
90
0
Карадениз
Гекдениз Карадениз
70
0
Еременко
Алексей Еременко
77
0
Еременко
Роман Еременко
90
0
Натхо
Бибрас Натхо
90
0
Лебеденко
Игорь Лебеденко
64
0
Дядюн
Владимир Дядюн
90
Запасные
0
Арлаускис
Гедрюс Арлаускис
0
Жестоков
Максим Жестоков
0
Кверквелия
Соломон Кверквелия
0
Касаев
Алан Касаев
0
Быстров
Петр Быстров
0
Рязанцев
Александр Рязанцев
0
Оразсахедов
Вахыт Оразсахедов