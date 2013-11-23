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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
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Матч завершен
Томь
Томск
0:1
Матч завершен
Рубин
Казань
Кисляк 80
РПЛ, 17 тур
РПЛ,
17 тур
Россия
23 нояб. 2013, 11:30 МСК
23.11.2013, 11:30 МСК
суббота
Игорь Низовцев
Игорь Низовцев
Главный Судья
Составы
Томь
мин
0
Вашек
Петр Вашек
90
0
Бордачев
Максим Бордачев
90
0
Йиранек
Мартин Йиранек
90
0
Рыков
Владимир Рыков
90
0
Миланов
Живко Миланов
90
0
Панченко
Кирилл Панченко
88
0
Мурешан
Габриэль Мурешан
90
0
Башкиров
Евгений Башкиров
88
0
Голышев
Павел Голышев
90
0
Игнатович
Павел Игнатович
82
0
Голенда
Ян Голенда
90
Запасные
0
Чебану
Илья Чебану
0
Омельянчук
Сергей Омельянчук
0
Кисенков
Владимир Кисенков
0
Салата
Корнел Салата
0
Терентьев
Денис Терентьев
0
Пинтер
Адам Пинтер
0
Сабитов
Ренат Сабитов
0
Комков
Михаил Комков
0
Сидоренко
Евгений Сидоренко
0
Черевко
Александр Черевко
0
Астафьев
Максим Астафьев
0
Баженов
Никита Баженов
Рубин
мин
0
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
0
Мавинга
Крис Мавинга
90
0
Маркано
Иван Маркано
90
0
Навас
Сесар Навас
90
0
Кисляк
Сергей Кисляк
80'
80'
90
0
Еременко
Роман Еременко
90
0
Кулик
Владислав Кулик
90
0
Натхо
Бибрас Натхо
90
0
Рязанцев
Александр Рязанцев
90
0
Торбинский
Дмитрий Торбинский
90
0
Мухаметшин
Руслан Мухаметшин
60
Запасные
0
Березин
Алексей Березин
0
Кузьмин
Олег Кузьмин
0
Кверквелия
Соломон Кверквелия
0
Джалилов
Алишер Джалилов
0
Прудников
Александр Прудников
0
Азмун
Сердар Азмун