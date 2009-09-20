Матч завершен
Томь
Томск
0:0
Матч завершен
Рубин
Казань
РПЛ, 22 тур

РПЛ,

22 тур

Россия
20 сент. 2009, 10:45 МСК
20.09.2009, 10:45 МСК
воскресенье
Владимир Петтай
Владимир Петтай
Главный Судья
Составы
Томь
мин
0
Парейко
Сергей Парейко
90
0
Смирнов
Дмитрий Смирнов
90
0
Йокич
Джордже Йокич
90
0
Смирнов
Дмитрий Смирнов
90
0
Катынсус
Валерий Катынсус
90
0
Скобляков
Сергей Скобляков
90
0
Мичков
Дмитрий Мичков
90
0
Радосавлевич
Александар Радосавлевич
90
0
Волков
Виталий Волков
82
0
Харитонов
Александр Харитонов
90
0
Дзюба
Артем Дзюба
65
Запасные
0
Поляков
Алексей Поляков
0
Строев
Виктор Строев
0
Киселев
Денис Киселев
0
Климов
Валерий Климов
0
Янотовский
Василий Янотовский
0
Ковальчук
Кирилл Ковальчук
0
Мазнов
Горан Мазнов
Рубин
мин
0
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
0
Ансальди
Кристиан Ансальди
90
0
Шаронов
Роман Шаронов
90
0
Навас
Сесар Навас
90
0
Салуквадзе
Лаша Салуквадзе
90
0
Рязанцев
Александр Рязанцев
90
0
Сибайя
МакБет Сибайя
90
0
Семак
Сергей Семак
90
0
Нобоа
Кристиан Нобоа
79
0
Карадениз
Гекдениз Карадениз
62
0
Бухаров
Александр Бухаров
42
Запасные
0
Ревишвили
Нукри Ревишвили
0
Попов
Алексей Попов
0
Калешин
Виталий Калешин
0
Касаев
Алан Касаев
0
Баляйкин
Евгений Баляйкин
0
Муравски
Рафал Муравски
0
Кабзе
Хасан Кабзе