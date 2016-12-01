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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
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Матч завершен
Томь
Томск
Бикфалви 48
1:6
Матч завершен
Локомотив
Москва
Коломейцев 51
Фернандеш 67
Денисов 71
Майкон 76
Игнатьев 79
Коломейцев 82
РПЛ, 16 тур
РПЛ,
16 тур
Россия
1 дек. 2016, 19:30 МСК
1.12.2016, 19:30 МСК
четверг
Роман Галимов
Роман Галимов
Главный Судья
Составы
Томь
мин
1
Солосин
Алексей Солосин
90
15
Бордачев
Максим Бордачев
90
3
Дьяков
Виталий Дьяков
90
0
Жиров
Александр Жиров
90
0
Комбаров
Кирилл Комбаров
90
8
Ковальчук
Кирилл Ковальчук
90
0
Бикфалви
Эрик Бикфалви
48'
48'
84
6
Дроппа
Лукаш Дроппа
80
18
Попов
Артем Попов
71
14
Дудиев
Аслан Дудиев
90
11
Касьян
Александр Касьян
90
Запасные
42
Мелихов
Александр Мелихов
89
Осипов
Дмитрий Осипов
19
Тен
Петр Тен
20
Яблонски
Давид Яблонски
34
Баляйкин
Евгений Баляйкин
98
Гвинейский
Никита Гвинейский
15
Голышев
Павел Голышев
13
Погребняк
Кирилл Погребняк
78
Кудряшов
Павел Кудряшов
97
Соболев
Александр Соболев
Локомотив
мин
1
Гилерме
Гилерме
90
55
Янбаев
Ренат Янбаев
90
17
Михалик
Тарас Михалик
45
14
Чорлука
Ведран Чорлука
90
5
Пейчинович
Неманья Пейчинович
82
3
Касаев
Алан Касаев
27
27
Денисов
Игорь Денисов
71'
71'
90
4
Фернандеш
Мануэль Фернандеш
67'
67'
90
18
Коломейцев
Александр Коломейцев
51'
82'
51', 82'
90
59
Миранчук
Алексей Миранчук
90
7
Майкон
Майкон
76'
76'
90
Запасные
41
Лобанцев
Мирослав Лобанцев
81
Абаев
Илья Абаев
49
Шишкин
Роман Шишкин
15
Логашов
Арсений Логашов
42
Лапшов
Иван Лапшов
0
Самедов
Александр Самедов
88
Ндинга
Дельвин Ндинга
20
Игнатьев
Владислав Игнатьев
79'
57
Галаджан
Артем Галаджан
25
Шкулетич
Петар Шкулетич