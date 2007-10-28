Матч завершен
Локомотив
Москва
0:0
Матч завершен
Томь
Томск
РПЛ, 28 тур

РПЛ,

28 тур

Россия
28 окт. 2007, 16:15 МСК
28.10.2007, 16:15 МСК
воскресенье
Николай Иванов
Николай Иванов
Главный Судья
Составы